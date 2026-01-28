La Copa del Mundo será exhibida en la Utopía Magdalena Mixhuca; el acceso será gratuito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será exhibido del 5 al 8 de junio en la Utopía Magdalena Mixhuca, en un evento gratuito, y vinculó esa decisión a la estrategia de su administración para ampliar el acceso de la población a los eventos asociados al Mundial fuera de los estadios .

Las UTOPÍAS —Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social— constituyen uno de los programas estandarte impulsados por Brugada desde antes de asumir la Jefatura de Gobierno, cuando fue alcaldesa de Iztapalapa, y su expansión a todas las alcaldías formó parte de sus compromisos de campaña.

En ese contexto, la decisión de exhibir el trofeo mundialista en la Utopía ubicada en la alcaldía Iztacalco inscribe la llegada del símbolo central del Mundial 2026 dentro de una política pública específica de su administración.

En un evento en el Monumento a la Revolución, este 28 de enero Brugada compartió las fechas y el espacio al que llegará el trofeo que mide 36.8 centímetros, pesa poco más de seis kilogramos y está elaborado con un aproximado de cuatro kilogramos de oro puro.

Durante el anuncio, afirmó que al Gobierno de la Ciudad le corresponde “conciliar todos los intereses de la ciudad” para que la mayoría de la población pueda vivir el Mundial, y sostuvo que el torneo debe experimentarse también desde espacios públicos y comunitarios, más allá de los estadios

La mandataria recordó que durante el Mundial de 2022 el trofeo fue exhibido en la Utopía Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa, donde —según señaló— se registró una alta participación de personas, antecedente que fue retomado para definir la sede de la exhibición en esta ocasión.

El recorrido del trofeo

La llegada del trofeo a la Ciudad de México se dará tras un recorrido nacional que iniciará el 26 de febrero con su arribo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Después visitará Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Chichén Itzá y Mérida, antes de continuar su gira por Norteamérica y regresar a la capital en junio

El Trophy Tour contempla 75 paradas en 150 días a nivel global y, en su sexta edición, recorrerá 10 ciudades mexicanas durante 26 días

Por su parte, el director ejecutivo de la FIFA en México, Jürgen Mainka Ruiz, señaló que faltan 134 días para el inicio del torneo y recordó que el Estadio Ciudad de México se convertirá en el único recinto del mundo en albergar tres partidos inaugurales de Copas Mundiales, mientras que el tour del trofeo busca llevar la experiencia del Mundial más allá de las sedes oficiales.