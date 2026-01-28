La exclusión de Bill Belichick del Salón de la Fama genera críticas de votantes y aficionados

Bill Belichick alzó seis trofeos Lombardi como entrenador en jefe con los Patriots, dos como asistente con los Giants y tiene más anillos de Super Bowl que cualquier otra persona en la historia de la NFL.

Sin embargo, de alguna manera no será miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primer intento.

Belichick no obtuvo los votos requeridos en su primer año de elegibilidad, según informó ESPN el martes al citar cuatro fuentes no identificadas.

Belichick necesitaba 40 votos del panel de 50 personas compuesto por miembros de los medios e integrantes del Salón de la Fama.

La noticia de la omisión sorprendió a jugadores, entrenadores, fanáticos y a cualquiera que haya visto futbol americano. Patrick Mahomes lo calificó de "una locura". LeBron James dijo que es "imposible, atroz y, francamente, irrespetuoso".

"Cualesquiera que sean las percepciones que puedan existir sobre cualquier diferencia personal entre Bill y yo, creo firmemente que el récord y el trabajo de Bill Belichick hablan por sí mismos", expresó el propietario de los Patriots, Robert Kraft, en un comunicado enviado a The Associated Press el miércoles.

"Como entrenador en jefe de los Patriots durante más de dos décadas, estableció el estándar de excelencia en el campo, preparación y éxito sostenido en la era de la agencia libre y el tope salarial de la Liga Nacional de Fútbol Americano", añadió Kraft. "Es el mejor entrenador de todos los tiempos y merece inequívocamente ser un miembro unánime del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primer intento".

Si el palmarés de Belichick no es digno de una chaqueta dorada y una estatua de bronce, ¿qué constituye una carrera del Salón de la Fama?

El Salón de la Fama declinó hacer comentarios antes de que se anuncie la clase de 2026 en la gala "NFL Honors" en San Francisco el 5 de febrero. Varios votantes revelaron de inmediato que votaron por Belichick y algunos pidieron que aquellos que no lo hicieron lo dijeran públicamente.

Armando Salguero, escritor senior de la NFL para OutKick y votante del Salón de la Fama, se encargó de presentar a Belichick en la reunión del subcomité del Salón que lo seleccionó para someterse al voto de 50 miembros. Salguero luego presentó a Belichick al comité completo de selección en una reunión el 13 de enero.

Salguero es uno de los votantes que seleccionaron a Belichick e instó al resto que se pronuncien públicamente.

"Deberían identificarse como las personas que mantuvieron a Belichick fuera del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional este año", escribió Salguero en su columna. "Lo digo aquí, y lo diría en su cara. Sus votos hundieron las posibilidades de Belichick y avergonzaron al Salón de la Fama en el proceso".

"Hacen que todos los selectores se vean mal, y no deberían esconderse detrás de su voto minoritario para protegerse a expensas del grupo más amplio", agregó. "Sé que es un grupo más amplio porque he hablado con muchos selectores desde nuestra reunión, y estuvieron de acuerdo con mi voto por Belichick".

Salguero, quien ha sido uno de los votos por largo tiempo para el equipo All-Pro de la AP y los premios de la NFL de la AP, aseguró que el escándalo "Spygate" marginó a Belichick del Salón.

Belichick fue implicado en un esquema de robo de señales durante la temporada 2007 y fue multado con 500.000 dólares después de que Nueva Inglaterra fue sorprendido filmando señales defensivas de los Jets de Nueva York durante un partido.

"Spygate fue la razón por la que varios participantes no pudieron votar por Belichick, porque sintieron que manchaba sus registros", escribió Salguero.

En su presentación, Salguero dijo que señaló que Belichick tenía un porcentaje de victorias más alto (.693 a .580) después del "Spygate" y ganó tres Super Bowls y seis títulos de conferencia. Tuvo 14 temporadas con victorias de dos dígitos y ganó más juegos de temporada regular después de "Spygate" que 22 de los 28 entrenadores en el Salón de la Fama.

Belichick fue uno de los cinco finalistas al Salón entre entrenadores, contribuyentes y jugadores veteranos que aparecieron por última vez en un juego en 2000 o antes. Kraft fue el finalista contribuyente, con Roger Craig, Ken Anderson y L.C. Greenwood como los jugadores.

De uno a tres finalistas serán incluidos en el Salón junto con entre tres y cinco jugadores de la era moderna de un grupo de 15 finalistas.

El proceso de selección cambió en 2025. Los 50 votantes ahora eligen cada uno a tres de los cinco y entre uno y tres lo logran si obtienen al menos 40 votos. Una nueva regla también hizo que los entrenadores fueran elegibles un año después de retirarse en lugar de cinco.

Belichick se ausentó una temporada después de que su etap de 24 años con los Patriots terminara en 2023. Acaba de terminar su primer año como entrenador en la Universidad de Carolina del Norte, donde tuvo un récord de 4-8.

Mike Sando, escritor de la NFL para The Athletic, dijo que votó por Belichick y explicó el proceso que podría haber llevado a la omisión.

"Sea cual sea el caso, vería esto como un repudio a las nuevas reglas de votación implementadas para 2025, no a Belichick ni a ningún candidato que no lo haya logrado", escribió Sando en la red social X.

Belichick, de 73 años, fue un asistente defensivo con los Giants bajo Bill Parcells. Dejó Nueva York para entrenar a Cleveland de 1991-95 y se unió a los Patriots como asistente en 1996, antes de pasar tres temporadas como asistente con los Jets. Fue contratado por Nueva Inglaterra en 2000.

Llevó a los Patriots de Tom Brady a seis victorias en nueve apariciones en el Super Bowl y tuvo una temporada regular de 16-0. Beilchick tiene la segunda mayor cantidad de victorias en temporada regular y playoffs, con 333 con Cleveland y Nueva Inglaterra, únicamente superado por las 347 de Don Shula. Ganó tres veces el premio al Entrenador del Año de la NFL de la AP.

"Nada más para que conste: voté por Belichick y estoy atónito, y avergonzado por nuestro comité de selección", escribió el columnista de la NFL de USA Today, Jarrett Bell, en X. "Al menos 11 personas del panel de 50 miembros votaron en contra de BB. Al menos deberían salir en público, ya que esto clama por transparencia. No nos metan a todos en el mismo saco".