Real Madrid acaba en los repechajes de la Champions al caer ante el Benfica de Mourinho

Tomas Araujo, del Benfica (centro), intenta un cabezazo contra Dean Huijsen (izquierda), del Real Madrid, durante un partido de la fase inaugural de la Liga de Campeones. Foto: Armando Franca / AP

El Real Madrid acabó inesperadamente en los repechajes de la Liga de Campeones, víctima de su otrora técnico José Mourinho, y será acompañado en esa instancia por el vigente monarca Paris Saint-Germain.

Los merengues saltaron a la cancha del Estádio da Luz en el tercer lugar de la clasificación de 36 equipos. Y a pesar de dos goles de Kylian Mbappé, perdió el miércoles 4-2 ante Benfica para retroceder al noveno lugar, una posición por debajo de la zona de clasificación directa a los octavos de final.

Asombrosamente, Benfica logró meterse en los repechajes al quedar en el puesto 24 por diferencia de goles, gracias al gol de su arquero Anatoliy Trubin en el octavo minuto del tiempo de descuento. El ucraniano subió al área rival para conectar un dramático cabezazo ante un Madrid que había quedado con nueve jugadores tras las expulsiones de Raúl Asencio y Rodrygo en el tramo final.

El Madrid quedó fuera de los ocho primeros cuando Sporting Lisboa anotó en los descuentos para vencer 3-2 al Athletic Bilbao.

Sporting se unió a Liverpool —que vapuleó 6-0 al Qarabag de Azerbaiyán—, Tottenham, Barcelona, Chelsea y Manchester City entre los ocho primeros.

El líder general Arsenal —que completó el pleno de ocho victorias al vencer 3-2 al Kairat Almaty— y el segundo Bayern Múnich habían avanzado de antemano a la ronda de octavos que se disputará en marzo.

El PSG y Newcastle comenzaron ambos entre los ocho primeros, pero empataron 1-1 en París, lo que hizo que ambos cayeran en la clasificación al 11mo y 12do lugar.

Otro que acabó en los repechajes fue el Inter de Milán, el subcampeón de la pasada edición, pese a su victoria 2-0 ante Borussia Dortmund.

El sorteo de los repechajes —para los equipos que se ubicaron del noveno al 24to lugar— será el viernes.

El PSG también tuvo que transitar por los repechajes hace un año, el camino más largo posible con dos partidos adicionales en febrero para conquistar su primera Copa de Europa.

Bodo/Glimt avanza

El debutante noruego Bodo/Glimt será un intrigante protagonista en los repechajes. La victoria 2-1 de visita al Atlético de Madrid le dejó en el puesto 23. Eso mostró lo crucial que fue vencer al Man City la semana pasada en su feudo dentro del Círculo Ártico.

Los agónicos últimos minutos del triunfo de Benfica eliminó al Olympique de Marsella, que perdió 3-0 ante el Club Brujas. El conjunto francés quedó por debajo del corte al finalizar en el puesto 25 con nueve puntos.

Qarabag, Brujas, Galatasaray y Olympiakos también avanzaron a los repechajes, juntos a Juventus y Atalanta de Italia.

El campeón italiano Napoli se despidió en el puesto 30 después de perder 3-2 en casa ante Chelsea.