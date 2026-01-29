Detienen a boxeador Gervonta Davis acusado de intento de secuestro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excampeón mundial de boxeo Gervonta Davis fue detenido en Miami por los cargos de intento de secuestro, privación ilegal de la libertad y agresión por hechos ocurridos el 27 de octubre de 2025 en contra de Courtney Rossel, su expareja sentimental.

La detención se ejecutó luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra hace un par de semanas y fue ingresado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde pasó la noche del miércoles, antes salir bajo fianza este jueves tras pagar 16 mil dólares para continuar con su proceso legal en libertad.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, Davis ingresó a las instalaciones de un centro nocturno donde ella trabajaba, donde la sujetó del cabello y la dirigía contra su voluntad hacía una de las escaleras del club, descripción que ha sido respaldada por las cámaras de video instaladas en el lugar.

En las imágenes también se aprecia al boxeador empujando a Rossel en dirección a una de las puertas del local, donde continuó agrediéndola, además de retenerla en contra de su voluntad, minutos antes de liberarla en el estacionamiento del inmueble.

Como parte de las medidas cautelares tras su liberación, a Davis se le ordenó mantenerse alejado de la víctima, además de no tener contacto con ella de ningún tipo directa o indirectamente.

Esta no es la primera ocasión en que Gervonta Davis enfrenta problemas con la autoridad, con antecedentes por violencia doméstica en 2020 y 2022, así como una condena de tres años con libertad condicional en 2023 por un incidente de atropello y fuga en Baltimore.