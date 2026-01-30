China prohíbe a 73 personas jugar al futbol de por vida y sanciona a nueve equipos por corrupción

El entrenador de China, Li Tie, asiste al partido de clasificación del Grupo B para el Mundial 2022 entre China y Vietnam en el estadio Sharjah, en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, el 7 de octubre de 2021. . Foto: AP/Kamran Jebreili,

(AP).- China suspendió el jueves de por vida del fUtbol a 73 personas y restó puntos a nueve clubes de primer nivel en su última campaña anticorrupción por presuntos amaños de partidos.

Entre los sancionados se encuentran el exentrenador de la selección nacional y jugador del Everton Li Tie y el expresidente de la Asociación China de Futbol (CFA), Chen Xuyuan.

“Para 73 personas de la industria, incluidos Chen Xuyuan y Li Tie, cuyos delitos han sido confirmados por sentencias judiciales efectivas, la CFA ha impuesto prohibiciones de por vida para participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol”, dijo un funcionario de la CFA.

En 2024, Li —quien dirigió la selección nacional entre 2019 y 2021— y Chen fueron condenados por aceptar millones de dólares en sobornos. Li fue condenado a 20 años de prisión, mientras que Chen recibió cadena perpetua.

Nueve clubes de la Superliga china también fueron sancionados con deducciones de puntos y multas.

El Shanghai Shenhua, que terminó segundo la temporada pasada, y el Tianjin Jinmen Tigers fueron los más afectados. Ambos clubes sufrieron una pérdida de 10 puntos y una multa de 1 millón de yuanes (143 mil 788 dólares). El vigente campeón, el Shanghai Port, comenzará la temporada 2026 con cinco puntos deducidos.

“Las deducciones de puntos y las sanciones financieras impuestas a los clubes se basan en la cantidad, la naturaleza, la gravedad y el impacto social de las transacciones indebidas en las que estuvo involucrado cada club”, dijo la CFA, añadiendo que mantendría su política de “tolerancia cero” hacia la corrupción.

En septiembre de 2024, 43 funcionarios y jugadores fueron sancionados con sanciones de por vida.