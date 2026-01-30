Pese a irregularidades, Charros de Jalisco anuncia inversión de 500 mdp para remodelar Estadio Panamericano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directiva del equipo de beisbol Charros de Jalisco, flamante campeón por segundo año consecutivo de la Liga Mexicana del Pacífico, anunció una inversión por alrededor de 500 millones de pesos para realizar trabajos de remodelación en el Estadio Panamericano, a pesar de que el club ha operado por más de un año la instalación en la ilegalidad.

Con la presencia del gobernador de la entidad, Pablo Lemus, y previo al inicio de la Serie del Caribe a desarrollarse del 1 al 7 de febrero en dicho inmueble, José Luis González Íñigo, presidente del Consejo de Administración de Charros de Jalisco, oficializó el anuncio sobre una intención que se había hecho pública meses atrás.

Las adecuaciones tendrán como principal objetivo la ampliación en el aforo del estadio, pasando de poco más de 15 mil, a 20 mil espectadores, situación que le permitirá a la organización ser elegible para recibir un partido de Grandes Ligas en este escenario.

Sin embargo, dicho anuncio se da en un contexto de ilegalidad en cuanto a la operación de la instalación, al no haber contado con un convenio de colaboración vigente desde finales de 2024, en el marco del cambio a la actual administración estatal encabezada por Lemus Navarro.

El 11 de enero último, Proceso publicó el reportaje “Sin Convenio y en la Ilegalidad, Charros de Jalisco operan el Estadio Panamericano”, en el que se exponen las irregularidades acumuladas por más de un año ante la falta de un documento que avale la posesión legítima del recinto, a pesar de contar con un decreto a su favor dictado por el Congreso estatal, en situación similar en la que también se encuentra el Polideportivo Ávila Camacho en la capital del estado.

El Estadio Panamericano de Atletismo, construido como parte de la infraestructura edificada para albergar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Guadalajara 2011, pertenece al ayuntamiento de Zapopan, sin embargo, la instalación fue entregada en comodato al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code Jalisco), organismo que está obligado a celebrar un convenio en apego legal al cumplimiento del decreto con la empresa El Ajonjolí de Todos los Moles, SA de CV, la cual tiene la propiedad de Charros de Jalisco.

Así, sin protocolizar la posesión legal del inmueble, el Estadio Panamericano fue designado como la sede de la Serie del Caribe 2026 ante la salida de Venezuela en la participación del torneo, además de ser anunciado como el escenario en donde el cantante puertorriqueño Ricky Martin ofrecerá un concierto en marzo próximo.