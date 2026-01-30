Liga MX

Pumas golea 4-0 a Santos y mantiene su rancha invicta (Videos)

La victoria deja a Pumas en la tercera posición con ocho puntos, como uno de cuatro equipos que siguen sin conocer la derrota.
viernes, 30 de enero de 2026 · 23:59

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Un doblete de Jordan Carrillo y goles de Adalberto Carrasquilla y Alan Medina sellaron una primera mitad de cuatro tantos con los que Pumas se encaminó a vapulear 4-0 a Santos y a extender su paso sin derrota en el curso.

Carrillo abrió la cuenta a los 12 minutos con un soberbio cabezazo y celebró su primer doblete del campeonato a los 31 con un derechazo. El panameño Carrasquilla amplió la ventaja a los 21 y Alan Medina selló la contundente primera mitad universitaria a los 39.

La victoria deja a Pumas en la tercera posición con ocho puntos, como uno de cuatro equipos que siguen sin conocer la derrota, junto con Chivas, Toluca y Tijuana.

Santos sufrió su tercer revés para quedarse provisionalmente en la 17ma posición con apenas una unidad.

El conjunto universitario volvió a mostrar su faceta más goleadora bajo el mando de Efraín Juárez, con quien el curso pasado logró un par de triunfos con por lo menos cuatro dianas al vencer de visita 4-1 a Mazatlán en la octava jornada y repetir la misma dosis a Tijuana en la 16ta.

Pumas lució una contundencia perfecta al mandar a las redes los cuatro remates con dirección a puerta que realizó en la primera mitad.

Liga MX Pumas Santos Ciudad Universitaria

