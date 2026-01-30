Un sensacional Djokovic derrota a Sinner y disputará ante Alcaraz la final del Abierto de Australia

MADRID (EUROPA PRESS).- El tenista serbio Novak Djokovic será el rival del español Carlos Alcaraz el próximo domingo en la final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de ganar de forma brillante este viernes en la segunda semifinal al italiano y defensor del título Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Después de más de cuatro horas de batalla en la Rod Laver Arena, el veterano jugador de Belgrado, que en mayo cumplirá 39 años, se ganó el derecho a optar a su vigesimoquinto 'grande', una cifra récord en el mundo del tenis, ante el murciano, que busca ser el más joven en completar el 'Grand Slam'.

Una cita por la historia en Melbourne después de dos semifinales sensacionales que acumularon casi diez horas de tenis del más alto nivel, una segunda en la que 'Nole' demostró que, pese al paso del tiempo, su competitividad, experiencia y talento aún puede codearse con los dos mejores del mundo.

Y en una pista donde seguramente libró uno de sus partidos más recordados, aquella final ganada al español Rafa Nadal en 2012 después de casi seis horas, el balcánico aprovechó la oportunidad que le había concedido el torneo donde no tuvo que jugar octavos por la lesión del checo Jakub Mensik y donde pasó a las semifinales por otro percance físico, el del italiano Lorenzo Musetti, cuando iba dos sets a cero.

"Esta noche voy a redoblar mis oraciones de agradecimiento a Dios por darme realmente esta oportunidad. Voy a dar lo mejor de mí en un par de días para aprovecharla", confesó Djokovic tras ese día. Y cumplió su promesa con una auténtica exhibición ante el actual campeón, un Sinner que no encontró la manera de resquebrajar la fe de su rival, sobre todo en el quinto set cuando no aprovechó ocho bolas de rotura.

El de San Candido llegaba al partido como favorito, principalmente porque había dominado al serbio con mano firme en sus últimos duelos, con victorias el año pasado por 3-0 en las semifinales de Roland Garros y Wimbledon. Arrancó bien y cerró el primer parcial por un cómodo 6-3, pero entonces el de Belgrado ya avisaba de que quería dar 'guerra'.

Apoyado en un gran servicio, con 12 'aces', lejos eso sí de los 26 del italiano, y con un 'drive' (22 ganadores) que fue un tormento para el número dos del mundo, fue cogiendo el pulso al duelo. Su 'break' en el cuarto juego y levantar un 0-40 le dieron alas para igualar el encuentro y para seguir dando 'guerra', incluso cuando Sinner, impasible y sin dar muestras de nerviosismo, le rompía con 5-4 para adjudicarse el tercero.

Ese golpe no afectó a 'Nole', curtido en mil batallas y que continuó encontrando la manera de que su rival, que lo consagró todo a sus potentes golpes desde el fondo sin excesiva variación en su tenis, estuviese incómodo y exigido. Le ayudó romper el primer saque de la manga de Sinner, suficiente para llevar el choque al quinto y definitivo parcial ante una Rod Laver Arena entregada al ganador de 24 'grandes', siempre con mucho apoyo de paisanos.

El de San Candido trató de meter una marcha más en busca de una nueva final, la cuarta consecutiva en un 'Grand Slam' con Alcaraz y la sexta en su caso, pero no pudo con la experiencia de un Djokovic dispuesto a dejarse la vida pese a la dureza. El serbio salvó las ocho bolas de rotura que tuvo su rival, entre ellas un 0-40 cuando había aprovechado la suya el juego anterior, y finalmente, tras perdonarle una vez a Sinner, sentenció su billete a su final número 38 de 'Grand Slam', la tercera ante Alcaraz, vencedor en las dos anteriores, ambas en Wimbledon, en 2023 y 2024.