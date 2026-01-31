Chivas vence a domicilio 3-2 a San Luis para extender su paso perfecto en la Liga MX. Foto: X: @Chivas

SAN LUIS POTOSÍ, México (AP).- Armando González apareció en el área para conseguir con la cabeza el tanto que les dio el sábado a las Chivas una victoria de 3-2 sobre San Luis el sábado y así mantener su paso perfecto en el torneo Clausura de la Liga MX.

Richard Ledezma a los 31 minutos, Daniel Aguirre a los 45+3 y González a los 49 mediante un cabezazo con el arco abierto, hicieron las dianas del Rebaño Sagrado, que consolidó su posición como líder al ser el único equipo con pleno de triunfos en cuatro jornadas.

João Pedro hizo un par de goles, a los 36 (de penal) y 46, con los que igualó en un par de ocasiones el marcador hasta antes de la aparición de la “Hormiga” González para celebrar su diana.

Chivas cuenta con 12 unidades para afianzarse en la cima. Con esta victoria ya firmó el segundo mejor inicio en torneos cortos de su historia, quedando por detrás del equipo que ganó sus primeros ocho partidos del torneo Clausura 2010 (Bicentenario).

San Luis se estancó en la novena posición con cuatro puntos, después de sufrir su segundo revés.

González y Pedro, dos de los tres campeones goleadores del pasado torneo Apertura junto con Paulinho (Toluca) con 12 dianas, ahora encabezan la tabla de artilleros con tres tantos.