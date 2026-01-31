Copropietario de los New York Giants aparece en los últimos archivos publicados de Jeffrey Epstein. Foto: AP/Richard Drew

NUEVA YORK (AP).- El copropietario de los Gigantes de Nueva York, Steve Tisch, dijo que conocía a Jeffrey Epstein, pero negó haber ido a su isla después de que su nombre fuera mencionado más de 400 veces en archivos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Tuvimos una breve relación donde intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas y, además, hablamos de cine, filantropía e inversiones”, declaró Tisch en un comunicado proporcionado por el equipo de la NFL. “No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y lamento profundamente haberme juntado con él”.

Según correos electrónicos incluidos en los 3 millones de páginas de documentos, Epstein relacionó a Tisch con numerosas mujeres. Tisch, de 76 años, nunca fue acusada de ningún delito relacionado con la investigación.

Tisch ganó un Premio de la Academia en 1994 por producir "Forrest Gump" y es presidente y vicepresidente ejecutivo de los Giants. Ha estado involucrado con el equipo desde que su padre, Preston Tisch, compró el 50% en 1991 a la familia Mara.

Los documentos fueron revelados bajo la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, la ley promulgada después de meses de presión pública y política que requiere que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y ex novia, Ghislaine Maxwell.

Epstein se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado por cargos federales de tráfico sexual.