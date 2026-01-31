Federación alemana de fútbol descarta boicot al Mundial pese a llamados a oponerse a Trump

ARCHIVO - Jugadores alemanes alzan el trofeo de la Copa del Mundo luego de ganar la final del Mundial entre Alemania y Argentina, el 13 de julio de 2014, en Río de Janeiro. Foto: AP Foto/Matthias Schrader, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - La federación alemana de fútbol descartó un boicot al Mundial a pesar de las llamadas internas para enviar un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Creemos en el poder unificador del deporte y en el impacto global que puede tener una Copa Mundial de la FIFA", afirmó la federación en un comunicado emitido el viernes 30 de enero por la noche. "Nuestro objetivo es fortalecer esta fuerza positiva, no impedirla".

La federación, conocida como la DFB, dijo que su comité ejecutivo se reunió y discutió la opción de un boicot al torneo en Estados Unidos, Canadá y México, una consideración propuesta por primera vez la semana pasada por el vicepresidente de la DFB, Oke Göttlich.

Göttlich, quien también es el presidente del club de la Bundesliga St. Pauli, se refirió a las recientes acciones y declaraciones de Trump y dijo que era momento de "considerar seriamente" un boicot.

Sin embargo, en lo que parece ser una reprimenda pública a Göttlich, la DFB dijo que "los debates sobre política deportiva deben llevarse a cabo internamente y no en público".

La DFB afirmó que un boicot "no está actualmente en consideración. La DFB está en contacto con representantes de la política, la seguridad, los negocios y el deporte en preparación para el torneo" del 11 de junio al 19 de julio.

Trump ha sembrado discordia en Europa con su intento de adquisición de Groenlandia y amenazas de imponer aranceles a los países europeos que se opusieron, mientras que las acciones de Estados Unidos en Venezuela y en casa, al tratar con las protestas en ciudades estadunidenses, también han generado alarma.

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, aconsejó la semana pasada a los aficionados que se mantuvieran alejados del torneo.

Sin embargo, cuando era presidente, Blatter se opuso a las llamadas para boicotear la Copa Mundial de 2018 en Rusia por preocupaciones sobre Ucrania.

"El fútbol no puede ser boicoteado en ningún país", dijo en ese momento.

Antes del torneo de este verano, los aficionados tienen preocupaciones sobre los altos precios de las entradas, mientras que las prohibiciones de viaje impuestas por la administración Trump también podrían prohibir a los seguidores de algunas naciones competidoras asistir.

El equipo de Alemania, al menos, estará allí.

"Queremos competir de manera justa contra los otros equipos calificados el próximo verano", dijo la DFB. “Y queremos que los aficionados de todo el mundo celebren un festival pacífico de fútbol en los estadios y en las zonas de aficionados, tal como lo experimentamos en el Campeonato Europeo de 2024 en nuestro propio país.”