Saint-Maximin abandona el Club América tras ataques racistas a sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- La etapa del francés Allan Saint-Maximin con el Club América de la máxima categoría del futbol mexicano terminó abruptamente después de un incidente racista que involucró a sus hijos, anunció el equipo este sábado.

Saint-Maximin, de 28 años, jugó solo 16 partidos de liga, nueve de ellos como titular y fue el primero de un contrato de dos años que firmó en agosto pasado.

“El problema no es el color de la piel, sino el color de los pensamientos. Me están atacando, eso no es un problema. He crecido, he aprendido a luchar contra los ataques. Pero hay algo que jamás toleraré: ataques a mis hijos”, escribió Maxin en sus redes sociales el jueves.





Ni el jugador ni el Club América dieron detalles del incidente. Saint-Maximin se mudó a México después de un año con el Fenerbahce de Turquía, donde jugó cedido por el Al Ahli de Arabia Saudita.

Viajó junto a su esposa y sus tres hijos: dos hijas llamadas Lyana y Ninhia, y un hijo llamado Dayde.

“Es lamentable que se haya producido un acto de racismo contra sus hijas e hijo, algo que ya había ocurrido en más de una ocasión. Era algo que él no toleraría y lo condenamos”, declaró el sábado el entrenador del Club América, André Jardine.

“Desafortunadamente, él pasó por eso y ahora debemos exigir acciones contra el racismo porque no hay lugar para él en el mundo”.

América anunció el fichaje tras vencer 2-0 al Necaxa en la cuarta jornada del Clausura. Saint-Maximin no estuvo con el equipo en el partido.

Jardine, quien llevó a Brasil a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2020, agregó que además del racismo, el jugador francés tuvo problemas para adaptarse a la Ciudad de México.

“Es un jugador fantástico que lo estaba haciendo muy bien, tiene el nivel para cualquier liga del mundo, pero fue un gran cambio para él venir de Europa a México”, añadió el entrenador. “Hay cosas que le pesan: su familia, la comida, sus hábitos y su estilo de vida”.