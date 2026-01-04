Aficionado rinde tributo a Lumumba, héroe de la independencia del Congo, durante la Copa Africana. Foto: X: @AfricaFactsZone

CASABLANCA, Marruecos (AP).- Un aficionado destaca por encima del resto en la Copa Africana de Naciones. El partidario del Congo Michel Nkuka Mboladinga se ha convertido en una estrella de las redes sociales por posar como una estatua del héroe de la independencia del país asesinado, Patrice Lumumba, durante los partidos.

Lumumba Vea, como es conocido el hincha elegantemente vestido por su parecido con el líder asesinado, levanta su brazo derecho y permanece completamente quieto, adoptando la posición de la estatua conmemorativa de Lumumba en Kinshasa, y mantiene la pose durante la totalidad de los juegos.

DR Congo fan Kuka Muladinga has been spotted standing in a powerful pose during their matches before and during AFCON.



He is imitating Patrice Lumumba, the country’s first prime minister in the early 1960s.



The stance mirrors the pose on Lumumba’s memorial statue in Kinshasa ?? pic.twitter.com/qXVl7ylNPS — ESPN Africa (@ESPNAfrica) December 31, 2025

"Me quedo para darle fuerza al equipo, para darle energía a los jugadores", dijo Nkuka Mboladinga a The Associated Press durante una entrevista en su habitación de hotel en Casablanca esta semana.

Dijo que era su último partido antes de que la selección se enfrentara a Argelia en Rabat el martes. Nkuka Mboladinga estaba claramente agotado por la incesante atención mediática tras los tres primeros partidos del Congo en el torneo, y exasperado porque parecía que todos los medios habían escrito mal su nombre.

Pero agradeció la atención y se sintió complacido de brindar el apoyo de Lumumba al equipo.

“Él nos dio la libertad de expresarnos”, dijo Nkuka Mboladinga sobre el líder congoleño. “Sacrificó su vida por nosotros, para darnos la libertad. Así que es un héroe para nosotros, Lumumba es un espíritu para nosotros, es un modelo para nosotros”.

Lumumba es ampliamente aclamado como el activista nacionalista que ayudó a poner fin al régimen colonial de Bélgica sobre el Congo en 1960. Se convirtió en el primer primer ministro del nuevo país independiente y era visto como uno de los nuevos líderes más prometedores de África, pero fue asesinado un año después durante una lucha contra un movimiento secesionista respaldado por Bélgica en la región de Katanga, rica en minerales.

Persisten las dudas sobre la posible complicidad de Bélgica y Estados Unidos en su muerte. Una investigación parlamentaria belga determinó posteriormente que el gobierno era moralmente responsable de la muerte de Lumumba. Un comité del Senado estadounidense concluyó en 1975 que la CIA había urdido un plan independiente y fallido para asesinar al líder congoleño.

Para muchos congoleños, Lumumba sigue siendo un símbolo del desarrollo positivo que el país podría haber alcanzado tras su independencia. Sin embargo, se vio sumido en décadas de dictadura que agotaron sus vastas riquezas minerales.

"Es como de la familia", dijo Nkuka Mboladinga sobre el líder visionario.

Nkuka Mboladinga ensaya antes de cada partido permaneciendo inmóvil durante 45 o 50 minutos. Con el Congo clasificado para la ronda eliminatoria, también se enfrenta a la posibilidad de tener que mantenerse en estado de alerta durante la prórroga y los penaltis, cuando la afición que lo rodea no lo está.

"Es difícil", reconoció sobre quedarse quieto mientras la afición baila a su alrededor y detrás de él. "Todos hacen su parte, cada uno cumple su rol, y yo estoy en el mío".

Undeniably the most epic scene of this Africa Cup ?? #Lumumba ???? is a living legend! ????#AFCON2025 #Morocco2025 pic.twitter.com/N1OgceCOHN — Morocco 2025 African Cup ?? (@Rgreenthoughts) December 31, 2025

Aún no ha conocido a los jugadores, pero ha oído que aprecian sus esfuerzos.