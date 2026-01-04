Fulham rescata agónico empate 2-2 ante Liverpool a un minuto del final del partido (Video)

Fulham rescata agónico empate 2-2 ante Liverpool a un minuto del final del partido. Foto: AP/Alastair Grant

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- Este día, Harrison Reed anotó un gol espectacular en el tiempo de descuento para que Fulham empatara 2-2 con Liverpool en la Liga Premier.

El suplente disparó desde unos 25 metros para vencer al portero del Liverpool, Alisson, en el séptimo minuto de tiempo añadido en Craven Cottage.

Last minute of the game against Liverpool and Harrison Reed unleashed THIS ??



(via @NBCSportsSoccer)pic.twitter.com/1t2ahT8sKi — B/R Football (@brfootball) January 4, 2026

Los aficionados del Liverpool seguían celebrando después de que Cody Gakpo anotara lo que parecía el gol de la victoria en el último minuto del minuto 94. Pero quedaron atónitos ante la reacción casi instantánea de Reed una vez que se reanudó el juego.

El Fulham se fue al descanso con ventaja de 1-0 gracias a Harry Wilson, quien se abrió paso y disparó raso al segundo palo. Florian Wirtz empató en el 57.

El resultado hizo que el campeón defensor Liverpool perdiera aún más puntos en lo que ha sido una segunda campaña difícil para el entrenador Arne Slot.

El club de Merseyside está cuarto en la clasificación, 14 puntos detrás del primer clasificado, el Arsenal.