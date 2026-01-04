Hallan cadáver del técnico español Fernando Martín tras naufragio en Indonesia

YAKARTA, Indonesia (AP).- Rescatistas indonesios recuperaron el cuerpo de Fernando Martín, director técnico español del al Valencia CF Femenino B, quien había desparecido en un naufragio junto a sus tres hijos en Indonesia en pasado 26 de diciembre.

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, pues el lunes 29 de diciembre el equipo de rescate descubrió el cadáver de una niña, de 12 años, hija de Fernando Martín.

Las vacaciones familiares en Indonseia se tornaron trágicas para Fernando Martín, de 44 años, cuando el bote que también transportaba a su esposa, sus cuatro hijos, cuatro tripulantes y un guía local, se hundió el viernes por la noche tras sufrir una falla en el motor durante un viaje dentro del parque, el cual atrae a miles de visitantes internacionales para bucear, hacer senderismo y ver la vida silvestre.

La esposa de Martín y otro hijo, junto con cuatro tripulantes y un guía local, fueron rescatados en las horas posteriores al incidente. Pero dos hijos de Martín, de 9 y 10 y años, no han sido encontrados.

Rahman dijo que la esposa de Martín, Andrea, su hija menor, Mar, y otros sobrevivientes están en buen estado de salud y que las autoridades investigan la causa del percance.

El Parque Nacional de Komodo es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, famoso por sus paisajes escarpados, playas prístinas y el dragón de Komodo, que se encuentra en peligro de extinción.

La operación de búsqueda continúa para los miembros restantes de la familia. Las labores han sido reforzadas con casi 100 personas, apoyadas por la policía y la Armada, que registraban cuatro sectores en botes inflables, barcos de la Armada y embarcaciones de rescate con la asistencia de pescadores y residentes locales. También se desplegaron buzos.

El área de búsqueda se había duplicado desde la inicial, centrada en un radio de 9 kilómetros desde el lugar del hundimiento, donde los equipos de rescate encontraron los restos del bote, señaló Rahman. La ley indonesia exige que las búsquedas continúen durante siete días, y pueden extenderse si es necesario.

En un comunicado en la red social X, el club de Valencia expresó sus condolencias, calificando la tragedia como una pérdida devastadora para el club y su comunidad.

La Liga de España expresó su más sentido apoyo en un mensaje de solidaridad, mientras que otros clubes de fútbol, incluidos el Real Madrid y el Barcelona, también ofrecieron sus condolencias.

Indonesia es un archipiélago con más de 17 mil islas, donde los barcos son una forma común de transporte. Con estándares de seguridad laxos y problemas de sobrecarga, frecuentemente hay accidentes.