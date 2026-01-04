Kirk y Arozarena confirman participación con México en Clásico Mundial de Beisbol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El inicio de 2026 llegó acompañado de la noticia de que los peloteros ligamayoristas Alejandro Kirk y Randy Arozarena se integran a la lista de seleccionados mexicanos para competir en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol, a celebrarse del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

El tijuanense Kirk, catcher de los actuales campeones de la Liga Americana, los Blue Jays de Toronto, hará su primera aparición como parte de la “Novena México”, mientras que el cubanomexicano Arozarena regresará a la selección con el objetivo de mejorar el tercer lugar obtenido en 2023, cuando el ahora jardinero de los Mariners de Seattle se convirtió en pieza clave para que México alcanzara el podio.

Los anuncios de Alejandro Kirk y Randy Arozarena se suman al del Jarren Duran, outfielder de los Red Sox de Boston, como los beisbolistas confirmados hasta el momento para defender la franela tricolor en el único torneo de selecciones nacionales que cuenta con la participación de jugadores que militan en Grandes Ligas.

México forma parte del Grupo B de la competición junto a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil, sector que verá actividad en partidos programados del 6 al 11 de marzo en el Daikin Park de Houston, con los dos primeros lugares avanzando a la ronda de cuartos de final contra rivales del Grupo A, integrado por Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

Como parte de su preparación, la selección mexicana tiene programados encuentros ante los Diamondbacks de Arizona y los actuales campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, equipos que forman parte de la Liga del Cactus en la pretemporada de Las Mayores.