Lions vencen a los Bears rumbo a playoffs con gol de campo de 42 yardas de Bates

David Montgomery, running back de los Lions de Detroit, se escapa de Tremaine Edmunds, linebacker de los Bears de Chicago. Foto: AP / Nam Y. Huh

CHICAGO (AP) â€” Jared Goff liderÃ³ cinco series de puntos, Jake Bates pateÃ³ un gol de campo de 42 yardas cuando el tiempo expirÃ³ y los Lions de Detroit se reagruparon para vencer a los campeones de la DivisiÃ³n Norte de la Conferencia Nacional, los Bears de Chicago, 19-16 el domingo, despuÃ©s de desperdiciar una ventaja de 16 puntos en el Ãºltimo cuarto.

Los Bears (11-6) llegan con tropiezos a los playoffs con dos derrotas consecutivas, aunque aseguraron el puesto nÃºmero dos en la NFC con la victoria de Washington sobre Filadelfia. Chicago recibirÃ¡ a Green Bay en un juego de comodines la prÃ³xima semana y tendrÃ­a ventaja de local en la ronda divisional si vence a los Packers.

Caleb Williams estableciÃ³ el rÃ©cord de pases en una sola temporada de la franquicia y lanzÃ³ dos envÃ­os de touchdown en el Ãºltimo cuarto mientras los Bears borraban un dÃ©ficit de 16-0.

Los Lions (9-8) terminaron una temporada decepcionante con una nota ganadora cuando Bates acertÃ³ un gol de campo de 42 yardas. Un pase de 26 yardas de Goff a Amon-Ra St. Brown ayudÃ³ a preparar el gol de campo, y Detroit saliÃ³ victorioso despuÃ©s de perder tres seguidos.

Goff se recuperÃ³ de su peor juego de la temporada al lanzar para 331 yardas con un touchdown y una intercepciÃ³n. El cuatro veces Pro Bowler completÃ³ 27 de 42 pases despuÃ©s de establecer mÃ¡ximos de temporada con dos intercepciones y tres balones sueltos e igualÃ³ uno al ser capturado cinco veces la semana pasada en Minnesota.

St. Brown tuvo 139 yardas en 11 recepciones. Gibbs corriÃ³ para 80 yardas y tuvo una recepciÃ³n de touchdown. Avonte Maddox interceptÃ³ a Williams en la zona de anotaciÃ³n en el tercer cuarto, y los Lions cerraron una temporada que comenzÃ³ con esperanzas de Super Bowl con una nota ganadora.

Williams lanzÃ³ para 212 yardas, dÃ¡ndole 3.942 esta temporada para superar la marca de la franquicia de Erik Kramer de 3.838 en 1995. Chicago sigue siendo el Ãºnico equipo sin un pasador de 4.000 yardas.