Napoli vence 2-0 a la Lazio, pero el partido acaba en caos con tres tarjetas rojas (Video)

Napoli vence 2-0 a la Lazio, pero el partido acaba en caos con tres tarjetas rojas. Foto: AP

MILÁN (AP).- Este día, el campeón defensor Napoli registró un cómodo triunfo 2-0 en su visita a la Lazio para ascender al segundo lugar de la Serie A, continuando con su buena racha de finales de 2025.

Leonardo Spinazzola y Amir Rrahmani marcaron en la primera mitad del primer partido del Napoli de 2026.

El final resultó dramático con tres tarjetas rojas en los últimos 10 minutos.

El defensa de la Lazio, Adam Marušic, y su homólogo del Napoli, Pasquale Mazzocchi, fueron expulsados ??tras una pelea que terminó en un enfrentamiento con el entrenador del Napoli, Antonio Conte, intentando separar a los dos equipos.

An intense brawl between Napoli and Lazio players lead to the referee dismissing two Lazio players and one Napoli player ??



pic.twitter.com/wlwyX56UJS — CentreGoals. (@centregoals) January 4, 2026

Tijjani Noslin, delantero de la Lazio, ya había sido expulsado en el minuto 81 tras recibir una segunda tarjeta amarilla.

El Nápoles se sitúa un punto por debajo del líder de la Serie A, el AC Milan, y uno por encima del Inter de Milán, que más tarde jugaba contra el Bologna.

El Inter recibirá al Nápoles el próximo fin de semana.

El Nápoles había terminado el año pasado en buena forma con una victoria por 2-0 sobre el Cremonese, poco después de ganar la Supercopa italiana.

Los visitantes se adelantaron en el minuto 13. Matteo Politano giró y giró por la banda derecha antes de poner un centro para que Spinazzola rematara de volea.

Napoli duplicó su ventaja en el minuto 33 cuando Rrahmani cabeceó un tiro libre de Politano al ángulo inferior derecho.

La única nota negativa para el Napoli, aparte de la tarjeta roja, fue ver a David Neres teniendo que ser asistido en el minuto 70 después de que el extremo en forma se cayó con un aparente problema en el tobillo, sumándose a la ya larga lista de lesiones del equipo.