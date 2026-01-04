Sebastián Córdova llega al Toluca como refuerzo para el Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El extremo mexicano Sebastián Córdova se convirtió en el primer refuerzo del Toluca de cara al Clausura 2026 en la búsqueda del tricampeonato, en un fichaje que busca darle profundidad al plantel del entrenador Antonio Mohamed ante las posibles bajas con miras al Mundial de futbol.

Córdova, de 28 años de edad, llega con los actuales monarcas de la Liga MX, después de pertenecer a Tigres desde 2022 y no entrar en planes para renovar con el conjunto regiomontano, como ya se adelantaba incluso previo al partido de vuelta de la final entre los universitarios y el propio Toluca, a la que Córdova ni siquiera fue convocado.

“El originario de Aguascalientes se ha distinguido por su visión de juego, dominio de ambas piernas y potencia en el disparo, así como su capacidad de anotar y asistir, cualidades con las que buscará ganarse un sitio en el equipo dirigido por el ´Turco´ Mohamed”, se lee en el comunicado emitido por el Toluca FC en donde se anuncia la contratación de Córdova.

En su trayectoria como profesional, Sebastián Córdova suma 36 goles en la primera división en sus etapas con América, Necaxa y Tigres; sin embargo, no se hace presente como anotador desde el Clausura 2025, con actividad tan sólo de 145 minutos en seis partidos en el Apertura 2025.