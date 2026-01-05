Raiders despide a Pete Carroll tras 14 derrotas; buscará nuevo entrenador por tercer año consecutivo

HENDERSON, Nevada (AP).- Los Raiders de Las Vegas despidieron a Pete Carroll este día después de sólo un año, lo que significa que entrarán en su tercera temporada consecutiva con un nuevo entrenador a cargo.

Carroll expresó grandes esperanzas al asumir el cargo, afirmando que estaba acostumbrado a victorias por dobles dígitos y que esperaba lo mismo en Las Vegas. Sin embargo, los Raiders terminaron con un récord de 3-14, con una racha de 10 derrotas consecutivas antes de vencer 14-12 a Kansas City el domingo.

Ahora la pregunta es hacia dónde se dirigen los Raiders bajo la dirección del dueño Mark Davis, el propietario minoritario Tom Brady y el gerente general John Spytek. Davis declaró que Spytek colaboraría con Brady para encontrar al próximo entrenador.

"Juntos, guiarán las decisiones de futbol con un enfoque compartido en el liderazgo, la cultura y la alineación con la visión y los objetivos a largo plazo de la organización", dijo Davis.

El club podría buscar un entrenador con mentalidad ofensiva para trabajar con un mariscal de campo joven si los Raiders seleccionan al ganador del Trofeo Heisman Fernando Mendoza o Dante Moore con la primera selección general.

Esa fórmula funcionó bien esta temporada en Chicago con el entrenador Ben Johnson y el mariscal de campo Caleb Williams , y en Jacksonville con el entrenador Liam Coen y el mariscal de campo Trevor Lawrence . Ambos equipos están cerca de los playoffs tras temporadas perdedoras el año anterior.

Sin embargo, no hay un único camino al éxito. Nueva Inglaterra contrató a un entrenador defensivo, Mike Vrabel , quien colaboró ??eficazmente con el mariscal de campo Drake Maye para ayudar a los Patriots a pasar de un récord de 4-13 a uno de 14-3 y al segundo puesto en los playoffs de la AFC.

Carroll, de 74 años, era el entrenador en jefe de mayor edad de la NFL y llegó a Las Vegas con la intención de ganar de inmediato. Cumplió su deseo de fichar al mariscal de campo Geno Smith, a quien entrenó en Seattle. Ninguno de los dos tuvo el éxito esperado, con Smith lanzando 17 intercepciones, la mayor cantidad de la liga, mientras las derrotas se acumulaban.

Esto no era lo que Carroll solía hacer como entrenador. Llevó a los Seahawks a un título del Super Bowl y al Sur de California a dos campeonatos nacionales.

Pero ahora Carroll ha sido despedido, al igual que Antonio Pierce el año pasado y Josh McDaniels a mitad de la temporada 2023.

Los Raiders han cambiado de entrenador desde que aparecieron en el Super Bowl en la temporada 2002. Han llegado a los playoffs solo dos veces desde entonces, perdiendo ambos juegos de comodín.