Rodgers y Steelers ganan la AFC Norte al vencer 26-24 a Ravens tras falla de Loop

Tyler Loop, pateador de los Ravens de Baltimore, falla un intento de gol de campo en la Ãºltima jugada del partido de la NFL en contra de los Steelers de Pittsburgh. Foto: AP / Justin Berl

PITTSBURGH (AP) â€” Aaron Rodgers lanzÃ³ un pase de anotaciÃ³n a Calvin Austin III con 55 segundos restantes, y los Steelers vencieron a los Ravens 26-24 el domingo por la noche cuando Tyler Loop de Baltimore fallÃ³ un gol de campo de 44 yardas al expirar el tiempo, dando a Pittsburgh el tÃ­tulo de la DivisiÃ³n Norte de la Conferencia Americana.

Pittsburgh (10-7) recibirÃ¡ a Houston (12-5) en la ronda de comodines de los playoffs el lunes 12 de enero, tras un electrizante cuarto perÃ­odo que vio cuatro cambios de liderazgo, incluidos tres en los Ãºltimos cuatro minutos.

Los Ravens estaban listos para recuperar la ventaja una Ãºltima vez despuÃ©s de que Lamar Jackson conectara con Isaiah Likely para una ganancia de 28 yardas que puso a los Ravens dentro del rango de Loop.

La patada del novato nunca tuvo oportunidad, desviÃ¡ndose bien a la derecha de los postes mientras los Steelers invadÃ­an el campo para celebrar su primer tÃ­tulo divisional en cinco aÃ±os.

Rodgers pasÃ³ para un mÃ¡ximo de la temporada de 294 yardas y su pase de 26 yardas a Austin puso el marcador 26-24. Chris Boswell fallÃ³ el punto extra, dando a los Ravens una oportunidad de ganar con un gol de campo.

Jackson, lidiando con una dolorosa contusiÃ³n en la espalda, pasÃ³ para 238 yardas y tres anotaciones, incluidas un par a Zay Flowers en el cuarto perÃ­odo. Cada uno de los touchdowns de Flowers â€”de 50 y 64 yardasâ€” puso a Baltimore al frente.

Pittsburgh respondiÃ³ cada vez, y ahora recibirÃ¡ a los Texans mientras busca poner fin a una sequÃ­a de victorias en los playoffs que se remonta al juego de campeonato de la AFC de 2016.

El dÃºo de corredores de Pittsburgh, Kenneth Gainwell y Jaylen Warren, combinÃ³ para 173 yardas totales mientras los Steelers se recuperaban de una derrota la semana pasada en Cleveland y ponÃ­an fin a una temporada muy irregular para Jackson y los Ravens.

Los Steelers estaban en desventaja por 10 puntos al principio, y una repeticiÃ³n de la paliza que sufrieron a manos de Baltimore en la primera ronda de los playoffs la temporada pasada parecÃ­a posible.

La defensa, empujada repetidamente por Derrick Henry desde que se uniÃ³ a los Ravens la temporada pasada, finalmente respondiÃ³ y la ofensiva â€”jugando sin el receptor suspendido DK Metcalfâ€” lentamente encontrÃ³ su ritmo.

Henry corriÃ³ para 126 yardas para los Ravens y se convirtiÃ³ en el noveno jugador en la historia de la NFL en alcanzar las 13,000 yardas por carrera, pero fue contenido en su mayorÃ­a durante una segunda mitad que se transformÃ³ en un tiroteo improbable.

El primer pase de touchdown de Jackson a Flowers fue una obra de arte. El dos veces MVP esquivÃ³ a dos posibles tacleadores antes de lanzar un pase a un Flowers en carrera para poner a los Ravens arriba 17-13.

Gainwell corriÃ³ 2 yardas para anotar con 3:49 restantes y poner a Pittsburgh de nuevo al frente. Los Ravens, buscando convertirse en el primer equipo desde la creaciÃ³n de la AFC Norte en 2003 en ganar la divisiÃ³n tres aÃ±os consecutivos, necesitaron solo tres jugadas para recuperar la ventaja cuando Jackson lanzÃ³ un pase a un Flowers completamente abierto para una anotaciÃ³n de 64 yardas.

Rodgers, en lo que podrÃ­a ser el tramo final de su carrera de 21 aÃ±os, respondiÃ³ llevando a los Steelers 65 yardas en seis jugadas, la Ãºltima un arcoÃ­ris por la banda izquierda a Austin, quien estaba solo despuÃ©s de que un defensor de los Ravens cayera.

Boswell luego fallÃ³ su primer punto extra de la temporada despuÃ©s de 40 aciertos consecutivos, abriendo la puerta para los Ravens. Baltimore parecÃ­a listo para terminar la temporada de su rival de toda la vida por segunda vez en 12 meses antes de que la patada de Loop comenzara a la derecha y se quedara allÃ­.

La victoria fue la 193Âª en temporada regular en la carrera del entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, empatÃ¡ndolo con el miembro del SalÃ³n de la Fama Chuck Noll por el rÃ©cord de la franquicia y por el noveno lugar en la lista de la NFL.