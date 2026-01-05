Rodgers y Steelers ganan la AFC Norte al vencer 26-24 a Ravens tras falla de Loop

NFL

Pittsburgh recibirÃ¡ a Houston en la ronda de comodines de los playoffs
lunes, 5 de enero de 2026 · 00:37

PITTSBURGH (AP) â€” Aaron Rodgers lanzÃ³ un pase de anotaciÃ³n a Calvin Austin III con 55 segundos restantes, y los Steelers vencieron a los Ravens 26-24 el domingo por la noche cuando Tyler Loop de Baltimore fallÃ³ un gol de campo de 44 yardas al expirar el tiempo, dando a Pittsburgh el tÃ­tulo de la DivisiÃ³n Norte de la Conferencia Americana.

Pittsburgh (10-7) recibirÃ¡ a Houston (12-5) en la ronda de comodines de los playoffs el lunes 12 de enero, tras un electrizante cuarto perÃ­odo que vio cuatro cambios de liderazgo, incluidos tres en los Ãºltimos cuatro minutos.

Los Ravens estaban listos para recuperar la ventaja una Ãºltima vez despuÃ©s de que Lamar Jackson conectara con Isaiah Likely para una ganancia de 28 yardas que puso a los Ravens dentro del rango de Loop.

La patada del novato nunca tuvo oportunidad, desviÃ¡ndose bien a la derecha de los postes mientras los Steelers invadÃ­an el campo para celebrar su primer tÃ­tulo divisional en cinco aÃ±os.

Rodgers pasÃ³ para un mÃ¡ximo de la temporada de 294 yardas y su pase de 26 yardas a Austin puso el marcador 26-24. Chris Boswell fallÃ³ el punto extra, dando a los Ravens una oportunidad de ganar con un gol de campo.

Jackson, lidiando con una dolorosa contusiÃ³n en la espalda, pasÃ³ para 238 yardas y tres anotaciones, incluidas un par a Zay Flowers en el cuarto perÃ­odo. Cada uno de los touchdowns de Flowers â€”de 50 y 64 yardasâ€” puso a Baltimore al frente.

Pittsburgh respondiÃ³ cada vez, y ahora recibirÃ¡ a los Texans mientras busca poner fin a una sequÃ­a de victorias en los playoffs que se remonta al juego de campeonato de la AFC de 2016.

El dÃºo de corredores de Pittsburgh, Kenneth Gainwell y Jaylen Warren, combinÃ³ para 173 yardas totales mientras los Steelers se recuperaban de una derrota la semana pasada en Cleveland y ponÃ­an fin a una temporada muy irregular para Jackson y los Ravens.

Los Steelers estaban en desventaja por 10 puntos al principio, y una repeticiÃ³n de la paliza que sufrieron a manos de Baltimore en la primera ronda de los playoffs la temporada pasada parecÃ­a posible.

La defensa, empujada repetidamente por Derrick Henry desde que se uniÃ³ a los Ravens la temporada pasada, finalmente respondiÃ³ y la ofensiva â€”jugando sin el receptor suspendido DK Metcalfâ€” lentamente encontrÃ³ su ritmo.

Henry corriÃ³ para 126 yardas para los Ravens y se convirtiÃ³ en el noveno jugador en la historia de la NFL en alcanzar las 13,000 yardas por carrera, pero fue contenido en su mayorÃ­a durante una segunda mitad que se transformÃ³ en un tiroteo improbable.

El primer pase de touchdown de Jackson a Flowers fue una obra de arte. El dos veces MVP esquivÃ³ a dos posibles tacleadores antes de lanzar un pase a un Flowers en carrera para poner a los Ravens arriba 17-13.

Gainwell corriÃ³ 2 yardas para anotar con 3:49 restantes y poner a Pittsburgh de nuevo al frente. Los Ravens, buscando convertirse en el primer equipo desde la creaciÃ³n de la AFC Norte en 2003 en ganar la divisiÃ³n tres aÃ±os consecutivos, necesitaron solo tres jugadas para recuperar la ventaja cuando Jackson lanzÃ³ un pase a un Flowers completamente abierto para una anotaciÃ³n de 64 yardas.

Rodgers, en lo que podrÃ­a ser el tramo final de su carrera de 21 aÃ±os, respondiÃ³ llevando a los Steelers 65 yardas en seis jugadas, la Ãºltima un arcoÃ­ris por la banda izquierda a Austin, quien estaba solo despuÃ©s de que un defensor de los Ravens cayera.

Boswell luego fallÃ³ su primer punto extra de la temporada despuÃ©s de 40 aciertos consecutivos, abriendo la puerta para los Ravens. Baltimore parecÃ­a listo para terminar la temporada de su rival de toda la vida por segunda vez en 12 meses antes de que la patada de Loop comenzara a la derecha y se quedara allÃ­.

La victoria fue la 193Âª en temporada regular en la carrera del entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, empatÃ¡ndolo con el miembro del SalÃ³n de la Fama Chuck Noll por el rÃ©cord de la franquicia y por el noveno lugar en la lista de la NFL.

