Ruben Amorim deja de ser director técnico del Manchester United

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- Ruben Amorim dejó el cargo de entrenador del Manchester United tras apenas 14 meses en el cargo.

El club de la Premier League anunció que el reinado de Amorim terminó este día, y la decisión llegó menos de 24 horas después de que hiciera comentarios provocativos sobre su posición dentro de la jerarquía del United.

“Con el Manchester United en sexto lugar en la Premier League, la directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio”, declaró el United en un comunicado. “Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League”.

El United dijo que el entrenador juvenil Darren Fletcher se hará cargo del partido contra Burnley el miércoles, pero no estableció un plazo para un reemplazo permanente.

“No voy a renunciar”

La salida de Amorim se produce tras un desacuerdo con el director deportivo del United, Jason Wilcox, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión. Esta persona habló bajo condición de anonimato porque los detalles no se han hecho públicos.

La persona dijo que Wilcox intentó brindar comentarios después del decepcionante empate 1-1 en casa contra el último clasificado, los Wolves, la semana pasada, al que Amorim no reaccionó bien.

Eso precedió al estallido de Amorim el domingo, después de otro empate contra el recién ascendido Leeds, cuando el portugués intentó aclarar su posición.

"Estoy aquí para ser el entrenador del Manchester United, no solo para entrenar", dijo. "Y eso está claro. No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que llegue otro a reemplazarme.

El trabajo en United ha demostrado ser uno de los más difíciles en el futbol mundial desde que la leyenda del club Alex Ferguson se retiró en 2013, siendo Amorim el sexto entrenador o director técnico permanente en ser descartado en ese tiempo.

Deja el equipo 20 veces campeón de Inglaterra sin haber conseguido ningún título y tras supervisar una serie de récords no deseados, incluido su peor resultado en la era de la Premier League la temporada pasada.

El pasado mes de enero dijo que su equipo podría ser el peor en la historia del club.

Y se disculpó con los fanáticos en mayo por lo que describió como una campaña "desastrosa" cuando el United terminó 15º en la clasificación, registró su mayor número de derrotas en la era moderna y el menor total de puntos.

Uno de los entrenadores más brillantes de Europa

Amorim era considerado uno de los entrenadores más brillantes de Europa cuando el United lo fichó procedente del Sporting de Lisboa para sustituir a Erik ten Hag en noviembre de 2024 por 12 millones de dólares. Había liderado al gigante portugués a dos títulos de liga en cuatro años y era visto como el candidato ideal para llevar al United de nuevo a la cima del fútbol inglés tras más de una década desde su último título.

Pero los resultados se desplomaron en su primera temporada y la derrota ante el Tottenham en la final de la Europa League acabó con las esperanzas de clasificar a la lucrativa Liga de Campeones.

Aun así, recibió más de 300 millones de dólares para reestructurar su plantilla con fichajes como Matheus Cunha y Bryan Mbeumo. Pero los problemas han continuado esta temporada, con el United ganando solo dos de sus primeros seis partidos de liga y sufriendo una humillante derrota ante el Grimsby de cuarta división en la Copa de la Liga.

Los resultados han mejorado, pero solo tres victorias en los últimos 11 partidos han permitido que el United no haya logrado reducir la brecha con los tres primeros puestos de la clasificación.

Preguntas constantes

Amorim se enfrentó a constantes preguntas sobre sus tácticas, optando por un sistema con laterales que no parecía adaptarse a sus jugadores. También fue cuestionado por su reticencia a poner a jugar a uno de los talentos locales más talentosos del United, Kobbie Mainoo, quien fue ampliamente ignorado a pesar de haber sido anteriormente un jugador clave para Inglaterra

La impaciencia en el United por el tiempo que tardaba en evolucionar sus tácticas, según la fuente, era cada vez mayor. Y el partido contra los Wolves, en el que volvió a una defensa de tres hombres muy criticada contra el peor equipo de la liga, parece haber sido el punto de inflexión que impulsó a Wilcox a dar su opinión.

La conversación con Wilcox tuvo lugar el viernes. El lunes por la mañana, Wilcox y el director ejecutivo, Omar Berrada, informaron a Amorim en el campo de entrenamiento del club que lo despedían.

¿Un trabajo imposible?

El United dominó la máxima categoría del fútbol inglés desde la creación de la Premier League en 1992, ganando 13 títulos. Pero no se ha coronado campeón desde la retirada de Ferguson

Desde entonces se han contratado nombres de primer nivel, incluidos los entrenadores ganadores de la Champions League como Louis van Gaal y José Mourinho, pero sólo han tenido un éxito limitado.

El predecesor de Amorim, Ten Hag, ganó trofeos en cada una de sus dos temporadas completas, llegó a tres finales importantes y se clasificó para la Liga de Campeones. Pero eso no fue suficiente para salvar su puesto tras un inicio problemático en su tercera temporada.

El precio del fracaso

Amorim fue el primer entrenador jefe designado bajo la propiedad minoritaria del multimillonario británico Jim Ratcliffe, quien asumió el control de las operaciones de fútbol del United de manos de los propietarios mayoritarios, la familia Glazer.

Es la última contratación de alto perfil que entra y sale bajo el mando de Ratcliffe, tras la rápida salida del ex director deportivo Dan Ashworth después de menos de seis meses.

Ratcliffe ha buscado controlar el gasto desde que invirtió 1.300 millones de dólares hasta un 25% en 2024 y ha realizado recortes drásticos. Sin embargo, solo las salidas de Ten Hag y Ashworth costaron 18 millones de dólares, según las cuentas del United. Esto se sumó a la tarifa pagada para liberar a Amorim de su contrato con el Sporting de Lisboa.

El contrato de Amorim con el United finalizaba en 2027. Se desconoce la indemnización que se le corresponderá.