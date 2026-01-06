Liam Rosenior asume como nuevo director técnico del Chelsea con contrato de seis años

El entrenador del Estrasburgo, Liam Rosenior, hace un gesto desde la banda durante el partido inaugural de la Europa Conference League entre el Estrasburgo y el Crystal Palace en Estrasburgo, Francia, el 27 de noviembre de 2025. . Foto: AP/Antonin Utz

LONDRES (AP).- Este día, el Chelsea confirmó la contratación de Liam Rosenior como su nuevo técnico, ofreciéndole un vínculo de seis años después de que dejara el club francés Estrasburgo.

Rosenior ha sido elogiado por transformar a Estrasburgo, que forma parte del mismo grupo propietario que Chelsea, en un equipo protagonista en la Ligue 1 tras terminar en séptimo lugar la temporada pasada, lo que aseguró una plaza en las copas europeas.

"Liam ha demostrado que puede construir equipos con una forma clara de jugar mientras establece los más altos estándares con los jugadores dentro y fuera del campo. Aunque continuará habiendo un enfoque en el desarrollo de jugadores, las expectativas y ambiciones del club siguen siendo altas", dijo Chelsea en un comunicado.

Los trabajos anteriores de Rosenior incluyen un período como entrenador asistente en Derby junto a Wayne Rooney, quien elogió su “increíble” ética de trabajo y atención al detalle.

Rosenior, de 41 años, nunca ha dirigido un club de la Premier League. Chelsea destituyó la semana pasada de Enzo Maresca, quien estuvo 18 meses a cargo.

Mudarse al Chelsea traerá mucha más visibilidad y presión para Rosenior.

El quinto entrenador permanente desde que el consorcio propietario BlueCo tomó el control en 2022, Rosenior heredó un equipo capaz de lograr éxitos de alto nivel pero que ha carecido de consistencia. Chelsea marcha quinto en la liga con una brecha de 17 puntos respecto al líder Arsenal.

“Estoy emocionado de trabajar con este grupo de jugadores y personal extremadamente talentoso, de construir conexiones fuertes dentro y fuera del campo, y de crear un ambiente donde todos se sientan unidos y motivados por el mismo objetivo”, dijo Rosenior.

Conseguir el trabajo en Chelsea es una rara oportunidad de alto nivel para un entrenador británico negro en la Premier.

“Esta oportunidad para mí es algo que no puedo rechazar en este momento de mi vida”, dijo Rosenior en una conferencia de prensa en Estrasburgo. Añadió que la perspectiva de reunirse con su familia era un incentivo adicional.

"Significa que puedo ir a casa y ver a mis hijos. Estoy lejos de mis hijos, los extrañé. Y quería que el sacrificio de no verlos valiera la pena, con el éxito que tenemos aquí", manifestó.

Hijo del exjugador y entrenador Leroy Rosenior, Liam jugó en la Premier como lateral con Fulham, Reading, Hull y Brighton a lo largo de una carrera profesional de 16 años, así como para la selección Sub-21 de Inglaterra.

Regresó a Hull para su primera asignatura como entrenador principal en 2022 y consolidó las riendas de Estrasburgo dos años después. Tras reemplazar a Patrick Vieira, supervisó un proyecto de reconstrucción a gran escala que entregó resultados rápidos para un equipo joven, guiando el desarrollo de jugadores como el delantero argentino Joaquín Panichelli y Emmanuel Emegha.

Se espera que Rosenior se reúna con Emegha más tarde este año, ya que Chelsea llegó a un acuerdo con Estrasburgo para que el delantero neerlandés se una al club en el verano.

Rosenior deja a su equipo en el séptimo lugar en la liga francesa y clasificado para la fase eliminatoria de la Conference League de la UEFA.

"No creo que nadie pueda cuestionar lo duro que he trabajado para el club, mi integridad en la forma en que he trabajado para este club. No creo que nadie pueda cuestionar la decisión que he tomado de avanzar en mi carrera", afirmó Rosenior.

La reacción negativa en Estrasburgo

Su partida enfureció a los hinchas de Estrasburgo, opuestos al modelo de multipropiedad. Clamarón por la dimisión del presidente del club, Marc Keller.

"La salida de Liam Rosenior marca un paso más humillante en la subordinación de Racing a Chelsea. Cada contorsión adicional de Marc Keller, cada minuto extra que pasa al frente del club, es un insulto al trabajo notable realizado antes de 2023... Debe irse. Ahora", afirmó la federación de seguidores de Estrasburgo en un comunicado.

Estrasburgo ha sido propiedad de BlueCo desde 2023, y su llegada ha sido recibida con hostilidad por parte de los aficionados acérrimos del club.

En septiembre, Rosenior se arremetió contra los aficionados que mostraron una pancarta criticando a Emegha y pidiéndole que le devolviera el brazalete de capitán debido a su marcha la próxima temporada a Chelsea. El nexo entre los clubes se usó varias veces este verano, sobre todo cuando Chelsea vendió al lateral izquierdo inglés Ben Chilwell a Estrasburgo.

El entrenador interino de Chelsea, Calum McFarlane, estará al mando el miércoles en la visita a Fulham en la Premier antes de que Rosenior comience a trabajar con el equipo.