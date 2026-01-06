A lo Maduro, futbolistas del Mallorca visten con pants Nike que se viralizó tras captura (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los jugadores del Real Club Deportivo Mallorca que milita en la primera división del futbol español acapararon los reflectores de las redes sociales involuntariamente gracias a Nicolás Maduro, luego de aparecer con la misma vestimenta que el dictador venezolano en las imágenes compartidas por el gobierno de Estados Unidos tras su detención.

Se trata de los pants de la marca que se hicieron virales en internet después de la aprehensión del expresidente de Venezuela el pasado 3 de enero y que el plantel bermellón usó previo a su partido de local en el estadio Son Moix de la isla Balear ante el Girona, correspondiente a la jornada 18 de La Liga.

Sin embargo, a diferencia de Maduro, el conjunto deportivo de los futbolistas contaba con el escudo del club mallorquín como parte de la vestimenta utilizada por la firma Nike, marca que patrocina las prendas del equipo.

Jugadores del Mallorca, como el colombiano Johan Mojica, compartieron estas imágenes en sus redes sociales, lo que viralizó aún más este momento como parte del contexto de la detención de Nicolás Maduro.

A ca nostra ?? pic.twitter.com/nshPkIHRmC — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 4, 2026

El pants de la marca deportiva estadounidense pertenece a la línea Tech Fleece, caracterizadas por estar hechas de material ligero, transpirable y térmico, hecho con fibras de materiales reciclados.