Los Baltimore Ravens despidieron al entrenador John Harbaugh tras la derrota contra Pittsburgh

OWINGS MILLS, Maryland (AP).- John Harbaugh fue despedido después de 18 temporadas como entrenador de los Baltimore Ravens.

El dueño Steve Bisciotti anunció el martes que relevó a Harbaugh de sus funciones después de que los Ravens fueran uno de los equipos más decepcionantes de la liga esta temporada. Tuvieron un récord de 8-9 y se quedaron fuera de los playoffs tras llegar a la semana 1 como uno de los favoritos al Super Bowl. La temporada de Baltimore terminó el domingo por la noche cuando Tyler Loop falló un gol de campo en el último segundo, lo que permitió a Pittsburgh aferrarse a la victoria por 26-24 en el partido que decidió el título de la AFC Norte.

“Esta fue una decisión increíblemente difícil, dados los tremendos 18 años que hemos pasado juntos y el profundo respeto que siento por John como entrenador y, sobre todo, como un gran hombre íntegro”, declaró Bisciotti. “A lo largo de lo que considero una carrera como entrenador digno del Salón de la Fama, John ha traído a Baltimore un campeonato del Super Bowl y ha sido un firme pilar de humildad y liderazgo”.

Harbaugh tuvo un récord de 193-124, incluyendo la postemporada. Lideró a los Ravens al título del Super Bowl en 2012 y llegó al partido por el campeonato de la AFC en otras tres ocasiones. Esta temporada fue apenas la sexta vez que Baltimore se quedó fuera de la postemporada con Harbaugh. Esa misma cantidad de veces que los Ravens ganaron la AFC Norte con él al mando.

Pero la mayor parte del éxito de postemporada de Baltimore llegó en sus primeras temporadas. Los Ravens llegaron al partido por el título de la AFC tres veces en sus primeros cinco años como entrenador, culminando con su carrera hacia el título del Super Bowl como comodín, cuando Harbaugh venció a los San Francisco 49ers de su hermano Jim por el título.

En ese momento, Harbaugh tenía un récord de 9-4 en la postemporada, pero después solo tenía un récord de 4-7. Tras tres temporadas consecutivas sin clasificar a los playoffs, Lamar Jackson llegó en 2018 y guió a Baltimore a un título divisional. Pero la única participación de Harbaugh en un partido por el título de la AFC con Jackson se desperdició hace dos temporadas, cuando Baltimore perdió en casa contra Kansas City.

“Bueno, esperaba un mensaje diferente en mi último día aquí, algún día, pero ese día ha llegado hoy”, declaró Harbaugh. “Sin duda, es decepcionante, pero sobre todo, me llena de GRATITUD Y APRECIACIÓN. Gratitud al dueño y a la organización que estuvieron dispuestos a traer a un entrenador que dejó su huella con éxito en equipos especiales. Algo difícil de hacer… y agradecimiento por todos los momentos, todos estos años, que quedaron grabados en la eternidad”.

Esta temporada fue un desastre prácticamente desde el principio, cuando Baltimore lució excelente durante gran parte de su primer partido contra Buffalo antes de desperdiciar una ventaja en los últimos minutos. De hecho, desperdiciar ventajas significativas se convirtió en una tendencia preocupante para los Ravens en las últimas temporadas de Harbaugh. Los Ravens han desperdiciado 10 ventajas de dos dígitos en la segunda mitad en las últimas seis temporadas. Ningún otro equipo lo ha hecho más de siete veces.

Tras una lesión en el tendón de la corva que dejó fuera a Jackson, Baltimore tuvo un inicio de temporada de 1-5 en 2025. Harbaugh y los Ravens se abrieron camino de vuelta a la contienda y finalmente llegaron al partido decisivo del domingo como favoritos para vencer a los Steelers. Pero a pesar del dominio inicial de Derrick Henry en el juego terrestre y del sensacional último cuarto de Jackson, otra temporada terminó de forma insoportable.

Si esta salida fue consecuencia de esa derrota —lo cual no está del todo claro—, la patada fallada al final podría tener un gran efecto dominó en toda la liga. Si quiere ser entrenador la próxima temporada, Harbaugh podría ser la persona más solicitada del mercado, y el puesto en Baltimore podría ser el mejor disponible, dadas las posibilidades a corto plazo con Jackson como mariscal de campo y la reputación de estabilidad de la organización.

Por supuesto, Harbaugh fue una parte importante de esa estabilidad. Ha sido el entrenador durante más de la mitad de la historia de los Ravens. Cuando Baltimore ha tenido que hacer cambios en el cuerpo técnico, a menudo les ha ido bastante bien. Mike Macdonald fue tan bueno como coordinador defensivo en 2023 que se convirtió en el entrenador en jefe de Seattle. Todd Monken asumió el cargo de coordinador ofensivo en 2023, y Jackson ganó inmediatamente su segundo MVP.

Ahora los Ravens están en medio de una reestructuración. No era tan difícil de prever, dado su bajo rendimiento esta temporada, además de lo que parecía una posible desconexión con Jackson. Era difícil determinar el grado de lesión del mariscal de campo estrella, y el optimismo de Harbaugh al respecto no siempre se materializó. La semana 18 fue la primera vez desde principios de noviembre que Jackson tuvo una semana completa de entrenamiento.

Harbaugh dijo que al final de la temporada tenía una relación “excelente” con Jackson, y Jackson dijo que quería estar en Baltimore.