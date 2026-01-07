Anuncian a Luis y Ramón Urías como parte del equipo mexicano en el Clásico Mundial de Beisbol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los peloteros sonorenses Luis y Ramón Urías fueron anunciados por parte del Comité de Selecciones Nacionales para integrar al equipo mexicano que compita en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol, a desarrollarse del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Luis, de 28 años de edad, cuenta con ocho temporadas de experiencia en Grandes Ligas como infielder, en las que suma 582 partidos jugados, 494 imparables, 60 cuadrangulares y 221 carreras producidas, con su mejor rendimiento deportivo enfundado en la franela de los Brewers de Milwaukee, con quienes jugó cuatro años, además de militar para los Padres de San Diego, Red Sox de Boston, Mariners de Seattle y Athletics de Sacramento.

Por su parte, Ramón acumula seis campañas en Ligas Mayores con una sólida trayectoria con los Orioles de Baltimore, franquicia con la que ganó el guante de oro como el mejor tercera base de la Liga Americana, antes de ser cambiado en 2025 a los Astros de Houston.

A sus 31 años de edad, tiene 541 partidos de experiencia en el mejor beisbol del mundo, con 518 imparables, 50 cuadrangulares, 215 carreras producidas y un promedio de bateo de .257.

Al momento del anuncio para incorporarse a la selección mexicana, tanto Luis como Ramón Urías figuran en la lista de agentes libres, por lo que de concretar su participación en el Clásico Mundial de Beisbol, se convertirían en la tercera pareja de hermanos en jugar para la franela tricolor, tal y como lo hicieron Jerry y Scott Hairston, así como Adrián y Edgar González.

La presencia de los hermanos Urías se suman a las del catcher Alejandro Kirk y los jardineros Randy Arozarena y Jarren Duran.

México forma parte del Grupo B de la competición junto a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil, con actividad del 6 al 11 de marzo en el Daikin Park de Houston.

Como parte de su preparación, la selección mexicana tiene programados encuentros ante los Diamondbacks de Arizona y los actuales campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, equipos que forman parte de la Liga del Cactus en la pretemporada de Las Mayores.