RaÃºl JimÃ©nez marca en la victoria del Fulham ante el Chelsea (Video)El mexicano anotÃ³ su primer gol del 2026 y los Cottagers ligaron su sexto partido sin perder para ubicarse en la novena posiciÃ³n en la Premier League.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Con un gol al minuto 55, RaÃºl JimÃ©nez contribuyÃ³ al noveno triunfo del Fulham en la temporada 2025-2026 de la Premier League, tras vencer 2-1 al Chelsea, en partido disputado en Craven Cottage, correspondiente a la jornada 21 del torneo.
El delantero mexicano se hizo presente en el marcador por primera ocasiÃ³n en 2026 con un remate de cabeza con el que llegÃ³ a cinco goles en el certamen de liga y a seis en todas las competiciones, consolidÃ¡ndose en la titularidad de los Cottagers como una pieza clave para que el equipo ligue seis partidos sin perder, incluidos cuatro victorias, para llegar a 31 puntos.
Asimismo, el triunfo del Fulham diluyÃ³ los aires de esperanza fincados en el Chelsea, luego de anunciar un dÃa antes la llegada de Liam Rosenior como su nuevo director tÃ©cnico, quien no debiÃ³ observar el partido desde las gradas con miras a su debut en el siguiente compromiso de los Blues.
El Chelsea tuvo que remar a contracorriente la mayor parte del partido debido a la expulsiÃ³n de Marc Cucurella al minuto 22, lo que se complicÃ³ aÃºn mÃ¡s con el gol de JimÃ©nez para abrir el marcador; sin embargo, los visitantes igualaron el compromiso con gol de Liam Delap al 72, antes de que Harry Wilson aventajara a los anfitriones con la cifra definitiva.
