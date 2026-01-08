Les hacen el feo: UNAM niega a Cruz Azul uso de Estadio Olímpico y los deja sin casa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazaron la propuesta para que el Club de Futbol Cruz Azul pueda utilizar las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario para sus partidos como local correspondientes al torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cual arranca este viernes.

La ruptura se oficializó luego de que Manuel Palma, secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU), notificó por escrito apenas el 6 de enero a la directiva de Cruz Azul que no se aprobaba el uso del inmueble para el siguiente semestre, a pesar de que el club celeste había cumplido con los requerimientos solicitados.

Hace casi tres meses, el 17 de octubre, Cruz Azul comenzó con los trámites correspondientes para jugar durante la primera mitad de 2026 en el Estadio Olímpico, en tanto terminaran las remodelaciones del Estadio Azteca con miras al Mundial de Futbol; sin embargo, la UNAM tardó en su respuesta, a pesar de que había un compromiso de palabra para que La Máquina continuara jugando en Ciudad Universitaria.

El arranque del torneo para Cruz Azul está programado para este sábado, cuando juegue en calidad de visitante contra el León, por lo que será hasta el martes 13 de enero cuando se presente como local frente al Atlas, limitando sus opciones para recibir los compromisos del torneo al Estadio de la Ciudad de los Deportes, el Cuauhtémoc de Puebla o el Corregidora de Querétaro.

El pasado 18 de noviembre, Manuel Palma Ávila asumió el cargo de manos del rector Leonardo Lomelí al frente de la SPAMSU en sustitución de Raúl Arcenio Aguilar, cambio que se dio luego de que el 25 de octubre, Rodrigo Mondragón, un aficionado del Cruz Azul, perdiera la vida tras ser sometido por elementos de seguridad de la UNAM al término del partido ante Rayados de Monterrey.