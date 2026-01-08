Liga MX anuncia que Cruz Azul jugará de local en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Liga MX anunció que el equipo Cruz Azul disputará sus partidos como local del torneo Clausura 2026 en Puebla, luego de que el club solicitara su cambio de sede tras quedarse sin inmueble ante la negativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de continuar jugando en el Estadio Olímpico Universitario.

A través de un comunicado, el circuito del balompié mexicano oficializó el cambio, el cual entrará en vigor a partir de la jornada dos del torneo, correspondiente al primer partido del conjunto celeste como local ante Atlas, mismo que ya se jugará en el Estadio Cuauhtémoc.

Noticias Relacionadas Les hacen el feo: UNAM niega a Cruz Azul uso de Estadio Olímpico y los deja sin casa

“La modificación se encuentra sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, mismos que fueron debidamente cubiertos por el Club Cruz Azul”, se lee en el documento.

La ruptura entre Cruz Azul y la UNAM se derivó de la notificación hecha el 6 de enero por Manuel Palma, secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU), en la que se informó que el no se aprobaba el uso de la instalación para el siguiente semestre.

El pasado 17 de octubre, Cruz Azul comenzó con los trámites correspondientes para jugar durante la primera mitad de 2026 en el Estadio Olímpico, en tanto terminaran las remodelaciones del Estadio Azteca con miras al Mundial de Futbol; sin embargo, la UNAM tardó en su respuesta, a pesar de que había un compromiso de palabra para que el equipo continuara jugando en Ciudad Universitaria.

La negativa tiene como antecedente la muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, quien perdió la vida el 25 de octubre, después de ser sometido por elementos de seguridad de la UNAM al término de su partido ante Rayados de Monterrey.

Los hechos derivaron en la sustitución de Raúl Arcenio Aguilar al frente de la SPAMSU y la incorporación en su lugar de Manuel Palma Ávila, en movimiento avalado por el propio rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, el pasado 18 de noviembre.