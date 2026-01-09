Manchester City ficha a Semenyo procedente del Bournemouth por 87 millones de dólares

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- Este día, el Manchester City fichó el al delantero ghanés Antoine Semenyo procedente del Bournemouth para reforzar sus opciones de ataque de cara a la aspiración del equipo de conseguir los títulos de la Premier League y la Champions League.

Semenyo, que ha marcado 10 goles y ha sido uno de los mejores atacantes del futbol inglés esta temporada, ha sido traspasado en un acuerdo por un valor de 65 millones de libras (87 millones de dólares) y con un contrato de 5 años y medio.

Competirá con la selección de extremos del City, que ya incluye a Jeremy Doku, Omar Marmoush, Savinho y Oscar Bobb, y también podría ser el suplente de Erling Haaland, el único delantero veterano de la plantilla. Savinho y Bobb se encuentran lesionados, mientras que Marmoush, actualmente en la Copa Africana de Naciones, ha estado en desuso esta temporada.

Semenyo, de 26 años, también estuvo vinculado con el Manchester United y el Liverpool. Estuvo en el Bournemouth durante dos temporadas y media tras llegar procedente del Bristol City de segunda división.

"Tengo mucho margen de mejora", declaró Semenyo en un comunicado del City, "así que estar en este club, en esta etapa de mi carrera, es perfecto para mí. Es un verdadero privilegio estar aquí".

“Mi mejor futbol está por venir, de eso estoy seguro”.

Semenyo marcó su último partido con el Bournemouth al marcar el gol de la victoria en el tiempo añadido desde fuera del área contra el Tottenham el miércoles.

“Todo se alineó perfectamente”, dijo el delantero, cuya capacidad para jugar con ambos pies lo convierte en un peligro en cualquiera de las bandas.

"Les dificulta muchísimo a los defensas marcarme; es un talento innato", dijo Semenyo, según declaraciones del City. "Me siento muy caótico visualmente, simplemente espontáneo y puedo hacer cualquier cosa en cualquier momento".

El técnico del City, Pep Guardiola, ha mostrado su voluntad de jugar más al contraataque esta temporada en un cambio de estilo y el director de fútbol del club, Hugo Viana, dijo que Semenyo era un fichaje "ideal".

“Estamos constantemente observando a jugadores de todo el mundo. Antoine era el que más queríamos”, dijo Viana. “Ha demostrado que puede rendir en la Premier League. Es humilde, trabajador, profesional y está totalmente centrado en ser mejor futbolista”.

Guardiola añadió: “Estuvo extraordinario en el Bournemouth y puede jugar en ambos lados. Usa ambos pies de forma increíble. También puede jugar de delantero, con su velocidad. Conoce la Premier League. Muchos clubes lo querían, pero decidió fichar por nosotros”.

El City está segundo en la Premier League, seis puntos detrás del Arsenal en su intento de recuperar el título después de cedérselo al Liverpool la temporada pasada.

El equipo de Guardiola ocupa el cuarto lugar en la clasificación de 36 clubes de la Champions League, a falta de dos jornadas para el final de la fase liguera. Los ocho primeros clasificados se clasifican automáticamente para los octavos de final.

Semenyo nunca ha jugado la Champions League. Podría debutar con el City contra el Exeter en la tercera ronda de la FA Cup el sábado (Guardiola confirmó que Semenyo estará en la convocatoria) y es elegible para jugar las semifinales de la Copa de la Liga inglesa, donde el City jugará la ida contra el Newcastle el martes.