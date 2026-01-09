Ya no lo quieren: San Diego FC anuncia que “Chucky” Lozano no entra en sus planes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hirving “Chucky” Lozano ya no entra en los planes del San Diego FC de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos, luego de que la directiva del equipo diera a conocer que ya buscan opciones para darle una salida al futbolista mexicano, a pesar de tener contrato vigente, en movimiento que se especula marcaría su regreso a la Liga MX.

“Ya hemos tenido comunicación con Hirving y sus representantes dándoles a conocer de que ya no forma parte de los planes deportivos del equipo. No fue una decisión que se tomó a la ligera, se platicó profundamente al seno del equipo y también ya lo hemos informado al resto de los jugadores”, anunció Tyler Heaps, director deportivo del club.

La salida del mexicano se da en medio de señalamientos por indisciplinas en distintos puntos de la temporada, luego de haber mostrado un arranque prometedor con el equipo al poco tiempo de su llegada en enero de 2025.

“Hirving es un jugador fantástico, no hay duda de ello, pero se trata de algo más que eso. Hablamos de lo colectivo y de que todos los jugadores entiendan lo que estamos tratando de hacer con y sin balón, así como el desempeño en los entrenamientos”, agregó el directivo, quien dejó abiertas las opciones para que el “Chucky” pudiera salir a préstamo o vendido.

“Nuestro objetivo siempre estará en lo colectivo, en promover la química del equipo en este año”, explicó Mikey Varas, director técnico del equipo.

Hirving Lozano aterrizó en la MLS luego de permanecer de 2017 a 2024 en el futbol europeo, entre el PSV Eindhoven del futbol neerlandés en dos etapas y el Napoli del calcio, proyectándose como uno de los jugadores mejor pagados de la liga estadunidense.

La salida de Lozano del San Diego FC compromete la continuidad competitiva del atacante mexicano de cara a formar parte del plantel que integre la selección mexicana rumbo al Mundial de futbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.