Arsenal derrota 3-2 al Corinthians y gana la primera Copa de Campeones Femenina

LONDRES (AP).- Caitlin Foord anotó en una escapada en el tiempo extra y Arsenal ganó la primera Copa de Campeones Femenina con una victoria de 3-2 sobre el Corinthians de Brasil el domingo.

Corinthians empató el partido 2-2 en el tiempo añadido del segundo tiempo cuando Victoria convirtió un penal bajo la lluvia torrencial en el Emirates Stadium.

Olivia Smith y Lotte Wubben-Moy marcaron en el tiempo reglamentario para el Arsenal, que recibe 2,3 millones de dólares por ganar el torneo intercontinental. El Corinthians se lleva 1 millón de dólares como subcampeón.

El Arsenal, que se clasificó para el torneo como ganador de la Liga de Campeones de la UEFA, se ganó un lugar en la final con una derrota por 6-0 al ASFAR de Marruecos en las semifinales del miércoles.

Smith, que también anotó en la semifinal, abrió el marcador en el minuto 15 cuando la portera del Corinthians, Leticia, desvió con el puño un remate de Stina Blackstenius hacia Smith.

Seis minutos después, el Corinthians igualó el marcador con un gol de Gabriela Zanotti que cruzó la línea de gol antes de que la guardameta del Arsenal, Anneke Borbe, pudiera alcanzarlo. Zanotti, de 40 años, también anotó en la victoria del Corinthians por 1-0 en semifinales contra el Gotham FC.

Lotte Wubben-Moy anotó el gol de la ventaja en el minuto 58 con un cabezazo tras un centro de Emily Fox ante la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Parecía que el Arsenal tenía el trofeo en la mano, pero la revisión de video otorgó un penalti a favor del Corinthians después de la falta de Katie McCabe dentro del área en el tiempo agregado, lo que provocó un frenesí en el ruidoso grupo de fanáticos del Corinthians en el partido.

Foord adelantó al Arsenal con el gol de la victoria en el minuto 104. Borbe, del Arsenal, sufrió un choque frente a su portería en los últimos instantes del partido y tuvo que ser retirada en camilla por lesión.

Gotham ganó el partido por el tercer puesto 4-0 contra ASFAR ese mismo día. Khyah Harper, quien fue titular tras entrar como suplente en la semifinal, abrió el marcador con un gol en el minuto 27.

Gotham amplió la ventaja con un gol de Savannah McCaskill y Jaedyn Shaw convirtió un penalti para poner el 3-0 antes del descanso. Midge Purce anotó el último gol en el 48.

Gotham clasificó al ganar la primera Copa de Campeones de la Concacaf con una victoria por 1-0 sobre los Tigres de México en mayo pasado. Corinthians ganó la Copa Libertadores Femenina de la Conmebol para asegurar su lugar, y ASFAR ganó la Liga de Campeones de la CAF.

Dos campeones continentales fueron eliminados en rondas anteriores: Auckland United de Oceanía y Wuhan Chegu Jiangda representando a Asia.

La Copa de Campeones Femenina de seis equipos se creó como un campeonato intercontinental para equipos femeninos de clubes. Se basa en un creciente número de competiciones regionales de clubes, lideradas por el éxito de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

La FIFA también presenta una Copa Mundial Femenina de Clubes con 16 equipos, que se inaugurará en 2028 y se jugará cada cuatro años. La nueva Copa de Campeones se celebrará anualmente, excepto en los años en que se celebre la Copa Mundial de Clubes.