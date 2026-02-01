Carlos Alcaraz se coronó campeón del Abierto de Australia tras vencer a Novak Djokovic . Foto: AP/Mark Baker

MELBOURNE, Australia (AP).- Carlos Alcaraz tiene 22 años, es el hombre más joven en ganar los cuatro títulos principales del tenis y tuvo que lograr lo que ningún otro hombre había hecho antes para completar el Grand Slam de su carrera en Australia.

Alcaraz, el número uno del ranking, perdió el primer set de la final del Abierto de Australia en 33 minutos el domingo cuando Novak Djokovic salió con fuerza en busca de un título número 25 importante sin precedentes, pero el joven español luchó duro para ganar 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

“Significa muchísimo para mí”, dijo Alcaraz. “Es un sueño hecho realidad”.

Djokovic había ganado sus 10 finales anteriores en Melbourne Park y, a pesar de tener 38 años, se dio todas las chances de extender esa racha a 11 cuando solo necesitaba dos sets para ganar.

Alcaraz estuvo a la altura del reto.

“El tenis puede cambiar con un solo punto. Un punto, una sensación, un golpe pueden cambiar el partido por completo”, dijo. “Jugué bien el primer set, pero, ¿sabes?, frente a mí tenía a un gran e inspirado Novak, que estaba jugando tiros excelentes”.

Un par de errores no forzados de Djokovic al comienzo del segundo set le dieron confianza a Alcaraz.

Se esforzó por recuperar tiros que normalmente serían ganadores para Djokovic, y mantuvo una intensa presión sobre el jugador más laureado de la historia del tenis masculino. Hubo peloteos prolongados en los que cada jugador conectó suficientes tiros brillantes como para ganar un juego.

Djokovic ha convertido en un arte la remontada desde posiciones precarias. A pesar de ir perdiendo dos sets a uno, se quedó a una bola de distancia en el noveno juego del cuarto set para darle la vuelta a la final.

Tras defenderse de seis puntos de quiebre en el set, animó al público cuando llegó al 30-30. El público respondió con cánticos de "¡Nole, Nole, Nole!".

Cuando el serbio tuvo una oportunidad de break —la primera desde el segundo set—, volvió a animar a sus seguidores. Pero cuando Djokovic envió una derecha larga en el siguiente punto, Alcaraz lo tomó como un respiro.

Un golpe corto de derecha ganador, mal ejecutado por Alcaraz, rozó la red y aterrizó dentro de la línea, lo que le dio el punto de juego. Luego, Djokovic conectó otro golpe de derecha largo.

Alcaraz respondió con un rugido y selló la victoria llevándose dos de los tres siguientes partidos.

Al salir de la cancha, Alcaraz firmó el lente de la cámara de televisión con un reconocimiento: “Trabajo terminado. 4/4 Completo”.

Trabajo en equipo

Tras rendir homenaje a Djokovic en la ceremonia de entrega de trofeos por su inspiración, Alcaraz recurrió a su equipo de apoyo. Al final de la temporada pasada, se separó de su veterano entrenador, Juan Carlos Ferrero, y Samuel López asumió el mando del equipo.

“Nadie sabe lo duro que he trabajado para conseguir este trofeo. Anhelaba este momento con todas mis fuerzas”, dijo Alcaraz. “La pretemporada fue una montaña rusa emocional.

"Me animabas cada día a hacer lo correcto", añadió. "Estoy muy agradecido por todos los que me apoyan ahora mismo".

Elogios de Djokovic

Djokovic bromeó sobre este enfrentamiento que podría generar una rivalidad durante los próximos 10 años con Alcaraz, pero luego dijo que era justo entregarle la palabra al nuevo campeón, 16 años menor que él.

"Lo que has estado haciendo, la mejor palabra para describirlo es histórico, legendario", dijo. "Así que, ¡felicidades!".

Ambos jugadores venían de agotadoras victorias en semifinales de cinco sets (Alcaraz contuvo al No. 3 Alexander Zverev el viernes; la victoria de Djokovic sobre el dos veces campeón defensor del Abierto de Australia, Jannik Sinner, terminó después de la 1:30 am del sábado), pero mostraron una condición física, un atletismo y una resistencia fenomenales durante poco más de tres horas en busca de sus propios logros históricos.

Djokovic ganó el último de sus 24 títulos individuales de Grand Slam en el US Open de 2023, pero su intento por conseguir un número 25 sin precedentes ahora ha sido bloqueado por Alcaraz o Sinner en nueve majors.

Rafa en la casa

Djokovic y Rafael Nadal jugaron algunos partidos épicos, incluido el partido más largo de la historia del Abierto de Australia, que duró casi seis horas en 2012.

Nadal estuvo en las gradas el domingo y ambos jugadores se dirigieron al 22 veces ganador de torneos importantes.

"Es mi ídolo, mi modelo a seguir", dijo Alcaraz. Completar el Grand Slam de su carrera "frente a él, lo hizo aún más especial".

Djokovic, dirigiéndose directamente a Nadal como el “legendario Rafa”, bromeó diciendo que había “demasiadas leyendas españolas” en Rod Laver.

“Esta noche parecía que éramos dos contra uno”, dijo.

Uno para la historia

Con 22 años y 272 días, Alcaraz es el jugador más joven en completar un conjunto de los cuatro grandes títulos individuales. Rompió la marca establecida por Don Budge en el Campeonato de Francia de 1938, cuando tenía 22 años y 363 días.

Es el noveno hombre que logra el Grand Slam de su carrera, una lista que también incluye a Djokovic, Nadal y Roger Federer.

Alcaraz ahora tiene siete títulos importantes: el primero en Australia, dos en Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.