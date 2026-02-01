Casey Wasserman, líder de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, aparece en archivos de Epstein. Foto: AP

LOS ÁNGELES (AP).- La última colección de archivos gubernamentales publicada sobre Jeffrey Epstein incluye correos electrónicos de 2003 entre Casey Wasserman, el jefe del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Entre los intercambios, Wasserman le dijo a Maxwell: "Pienso en ti todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado?".

También hay un intercambio de correos electrónicos sobre masajes y uno en el que Maxwell pregunta si habrá suficiente niebla durante una próxima visita "para que puedas flotar desnudo en la playa y nadie pueda verte a menos que estén cerca".

Wasserman responde: “o algo así”.

En una declaración publicada el sábado, Wasserman dijo: “Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell”, que según él ocurrió “mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz”.

“Nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein. Como está bien documentado, participé en un viaje humanitario como parte de una delegación de la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein. Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de relación con cualquiera de ellos”, dijo.

En 2021, Maxwell fue condenada por cinco cargos de tráfico sexual y abuso de menores. Cumple una condena de 20 años de prisión.

Los documentos se divulgaron conforme a una ley aprobada que obliga al gobierno a abrir los archivos del difunto financiero y de su confidente y antigua novia, Maxwell. Epstein se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado formalmente de tráfico sexual.

Wasserman creó una agencia de deportes y talentos que representa a los mejores jugadores de fútbol, ??baloncesto y béisbol, junto con actores de renombre como Adam Sandler y Brad Pitt.

Recientemente ha acaparado más titulares como líder del esfuerzo olímpico en Los Ángeles; su cabildeo jugó un papel importante para traer los Juegos Olímpicos de Verano de nuevo a los EE. UU. en 2028. Los Ángeles fue sede anteriormente en 1984 y estos serán los primeros Juegos de Verano en los Estados Unidos desde Atlanta en 1996.

En 2021, Wasserman se divorció de su esposa de 20 años, Laura Ziffren Wasserman.