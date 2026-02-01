Gobierno de CDMX exhibirá el trofeo del Mundial 2026 en Utopía de Magdalena Mixhuca

CIUDAD DE MÉXICO (apro) El Gobierno de la Ciudad de México anunció la realización del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El trofeo será exhibido en la Utopía Magdalena Mixhuca del 5 al 8 de junio.

Desde la explanada del Monumento a la Revolución, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que el trofeo será expuesto en la Utopía de la Magdalena Mixhuca, ubicada en la alcaldía Iztacalco, con el objetivo de que la experiencia mundialista sea accesible.

“Lo que queremos es eso, que la mayoría de la población pueda vivir, disfrutar y estar en contacto con lo que genera emoción”, señaló.

Por su parte, la representante del gobierno federal para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barrón, dio a conocer que la Ciudad de México será la primera ciudad en recibir el trofeo de la Copa Mundial.

La fecha en la que iniciará su recorrido por toda Norteamérica será el próximo 26 de febrero.

“En menos de un mes el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA va a empezar su recorrido en México. Y el recorrido por todo Norteamérica empieza aquí”, dijo.

Hasta el momento, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA acumula ya 25 días recorriendo el mundo, como parte de un tour global que contempla 75 paradas a lo largo de 150 días, previo a la justa mundialista que se celebrará en 2026.

Visitará 10 ciudades

En esta sexta edición del Trophy Tour, la Copa visitará 10 ciudades en México durante un periodo de 26 días. El recorrido iniciará con su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el próximo 26 de febrero, para posteriormente trasladarse a Guadalajara, donde permanecerá del 26 de febrero al 2 de marzo.

Después, también durante marzo, la Copa será exhibida en León del 4 al 5, pasará por Veracruz del 6 al 7, por Chihuahua del 9 al 10, estará en Querétaro los días 11 y 12, en Monterrey del 14 al 16, en Puebla el 18 y 19, en Chichén Itzá el día 20 y en Mérida del 21 al 22 de marzo.

Posteriormente, el trofeo continuará su recorrido por el resto de Norteamérica, para finalmente regresar a la Ciudad de México del 5 al 8 de junio, donde se estima que más de 200 mil mexicanas y mexicanos puedan visitarlo y tomarse una fotografía con él.

El trofeo mundialista mide 36.8 centímetros de altura y pesa poco más de seis kilogramos, de los cuales cuatro kilogramos corresponden a oro puro.