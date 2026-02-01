Hostilidad de Trump sólo provocará la unidad europea: Goretzka, futbolista del Bayern Múnich

Leon Goretzka, del Bayern, llega a un entrenamiento en Múnich, Alemania, el martes 27 de enero de 2026, antes del partido inaugural de la Champions League entre el PSV Eindhoven y el FC Bayern.. Foto: AP/Matthias Schrader

MÚNICH (AP).- El mediocampista alemán Leon Goretzka dijo que la hostilidad presidente estadunidense Donald Trump “ha logrado hacernos sentir no solo alemanes, sino también europeos”.

Goretzka, que juega en el Bayern Múnich, en una entrevista con el periódico Die Zeit publicada el miércoles, habló sobre la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, y sugirió que Alemania y otros equipos europeos serán los favoritos.

“Otros nos han alcanzado, pero en el partido más importante del mundo seguimos por delante de todos los continentes”, dijo Goretzka. “Lejos de quedarse atrás, Europa demostrará su valía en el campo”.

La cuenta regresiva para el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, ha suscitado llamamientos al boicot. Oke Göttlich, presidente del St. Pauli de la Bundesliga y uno de los 10 vicepresidentes de la federación alemana, declaró la semana pasada que había llegado el momento de "considerar y debatir seriamente este asunto".

"Soy consciente de los debates políticos", dijo Goretzka. "Aun así, espero que sea un gran torneo. Impulsará el futbol allí y convencerá a mucha gente de que es un deporte fantástico".

Alemania quedará sorteada en el Grupo E del Mundial junto a Costa de Marfil, Curazao y Ecuador.