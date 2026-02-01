Liga española de futbol dará 50 euros por denunciar a bares que retransmiten partidos ilegalmente. Foto: AP / Jose Breton

MADRID (AP).- LaLiga intensificará su lucha contra el fraude audiovisual ofreciendo 50 euros (59 dólares) por cada información verificada sobre los establecimientos que transmitan partidos sin el debido permiso, dijo el miércoles.

Bares, restaurantes, casas de apuestas y establecimientos similares deben suscribirse a un paquete específico para poder transmitir los partidos. LaLiga indicó que estas transmisiones tienen una letra en la esquina de la pantalla para identificarlas, lo que permite a los aficionados saber si son legales o no.

Si las personas ven que un establecimiento está mostrando una transmisión no autorizada, deben enviar un correo electrónico a LaLiga con imágenes para ayudarlo a verificar la infracción.

La liga española también dijo que tiene un canal donde los fanáticos pueden denunciar de forma anónima transmisiones ilegales. LaLiga ha sido una de las ligas europeas más activas en la lucha contra la piratería y el fraude audiovisual.