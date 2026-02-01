Raúl Jiménez llegó a 200 goles como profesional, pero el Fulham perdió 3-2 vs. Manchester United. Foto: X: @FulhamFC

(AP).- Tras sendas victorias inesperadas sobre el Arsenal y el Manchester City, el Manchester United venció al Fulham por 3-2 gracias a un gol en el cuarto minuto del tiempo añadido del suplente Benjamin Sesko en Old Trafford.

El United desperdició una ventaja de dos goles obtenida con goles de Casemiro y Matheus Cunha, con goles de Raúl Jiménez (de penalti) y Kevin para empatar brevemente el marcador para el Fulham. Con el tanto de este día, el artillero mexicano llegó a 200 goles como profesional (Club América 38; Atlético de Madrid: 1; Benfica 31; Wolves 57; Fulham 28; Selección Mexicana 45).

El partido se llevó a cabo después de una protesta de alrededor de 500 a 600 fanáticos del United descontentos con la propiedad de los 20 veces campeones, pero el equipo finalmente está en una posición decente en la liga (cuarto lugar) en su intento por regresar a la Champions League. El United se sitúa en el cuarto peldaño con 41 puntos a falta de 14 jornadas. Arsenal es líder con 53 unidades.