Donovan Carrillo avanza a la final de patinaje artístico en Milano-Cortina (Video)

El mexicano Donovan Carrillo clasificó a la final individual varonil de patinaje artístico en Milano-Cortina 2026. Foto: @ClaroSports

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mexicano Donovan Carrillo clasificó a la final individual varonil de patinaje artístico en Milano-Cortina 2026, tras sumar 75.56 puntos al término de su ejecución como parte del programa corto de la competición para ubicarse entre los mejores 24 patinadores que el viernes disputarán las medallas.

¡ERES GIGANTE, DONOVAN!uD83DuDC4F



El patinador mexicano @DonovanDCarr brilla en la Milano Ice Skating Arena tras presentarse en estos Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de 'Hip Hip Chin Chin'uD83CuDDF2uD83CuDDFD?? ¡Vamos por esa final!#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/gQdY7uGT1Y — Claro Sports (@ClaroSports) February 10, 2026

A pesar de presentar una rutina que arrojó notas con casi 10 puntos menos de su marca personal y de temporada, el jalisciense logró sortear el primer compromiso en la justa invernal en su intento por mejorar lo obtenido en su debut olímpico hace cuatro años, en el que finalizó en el lugar 22.

Al ritmo de la canción Hip Hip Chin Chin de Club des Belugas, Carrillo fue evaluado con 39.71 puntos en las calificaciones correspondientes a los elementos técnicos, así como 36.85 en los componentes del programa, con un punto de deducción al fallar la ejecución de un triple axel que casi provoca que cayera al hielo.

“Perdí el timing del salto y solo peleé por quedarme parado. Ese error costó bastantes puntos, pero el cuádruple y el triple lutz fueron de muy buena calidad”, explicó Carrillo Suazo en entrevista en zona mixta para TUDN.

“El cariño que recibí en la audiencia no lo esperaba para nada, sabía que vendrían muchos mexicanos, pero la respuesta fue electrizante y muy inspiradora”, agregó el mexicano respecto a los aficionados que se dieron cita para apoyar su participación olímpica.

Donovan Carrillo, quien abrió la participación de la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos de Invierno, regresará a la pista de la Arena Milano el 13 de febrero para concluir su paso en la justa invernal cuando con música de Elvis Presley presente la rutina libre.