Luger ucraniana Olena Smaha se suma a protestas olímpicas por invasión rusa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ucraniana Olena Smaha se sumó a las protestas promovidas por integrantes de la delegación de su país que compite en los Juegos Olímpicos de Invierno condenando la guerra con Rusia, con un nuevo mensaje durante la final de luge femenil en Milano-Cortina 2026.

En el marco del cuarto día de actividades de esta disciplina que se desarrolla en el Centro de Deslizamientos de Cortina, Smaha escribió un mensaje en sus guantes de competencia previo a su tercer descenso en el tobogán con la leyenda “El recuerdo no es una violación”.

Ukrainian athlete Olena Smaha with a message of support for Vladyslav



“Remembrance is not a violation” https://t.co/lPpPrdEE3S pic.twitter.com/u1tI5Wv6Ry — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) February 10, 2026

Dicho mensaje en referencia a la prohibición impuesta por el Comité Olímpico Internacional (COI) para que su compatriota Vladyslav Heraskevych no porte un casco dedicado a los deportistas caídos en el conflicto en la competencia de skeleton, a unos cuantos días de cumplirse cuatro años de la invasión rusa a territorio ucraniano.

Smaha, quien este martes finalizó su participación en Milano-Cortina 2026, concluyó en la vigésima posición, en contraste con Heraskevych, quien está considerado entre los contendientes a disputar las medallas de su disciplina, programada para dar inicio el jueves.

La negativa del COI se sustenta en que dicha protesta incumple la Carta Olímpica, la cual impide cualquier tipo de manifestación de tipo político o religioso durante los Juegos, por lo que ofreció al deportista ucraniano la opción de portar un brazalete negro en recuerdo de las víctimas mortales del conflicto bélico, sin embargo, Heraskevych reiteró su postura de usar el casco conmemorativo.

“Por el sacrificio de ellos podemos competir hoy aquí como equipo. No los traicionaré”, aseguró Heraskevych. “Creo que merecen estar conmigo el día de la competencia y lo usaré el día de la carrera”, adelantó.

El casco de la polémica porta la imagen de 24 deportistas ucranianos fallecidos durante la guerra con Rusia, lo que vuelve abrir la polémica respecto a qué mensaje es interpretado como político.