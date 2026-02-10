Medallista olímpico confiesa infidelidad durante entrevista de Tv en vivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El biatleta noruego Surla Holm Laegreid, quien finalizó en la tercera posición en la prueba de 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Invierno, dio una declaración inusual a la televisión de su país que cubre la actividad de los deportistas en Milano-Cortina 2026 al ventilar un pasaje reciente de su vida privada.

Durante la entrevista en directo para la televisora pública de Noruega NRK, el deportista admitió que protagonizó una infidelidad y que le confesó su comportamiento hace apenas unos días a su novia, por lo que ha vivido los días más complicados en el terreno personal.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más hermosa y maravillosa persona en el mundo y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida al engañarla”, confesó Laegreid entre lágrimas a la espera de que su expareja pudiera ver la transmisión y eventualmente perdonarlo. “Ha sido la peor semana, tuve una medalla de oro en la vida y yo sólo tengo ojos para ella”, agregó el medallista de bronce.

Minutos después de la entrevista, en conferencia de prensa en la que ya se había propagado la noticia de su confesión entre los medios de comunicación, el biatleta de 28 años de edad apuntó que aún no tenía noticias de su exnovia en ese momento.

“Tal vez ella lo vea en el momento adecuado, espero no haber provocado algo peor para ella, pero quizá pueda ayudar a que tengamos un final feliz, pero sólo el tiempo lo dirá”, concluyó el deportista, cuyo bronce representó su primera medalla individual.

Surla Holm Laegreid cerrará su participación olímpica en Milano-Cortina 2026 el 20 de febrero en la prueba de 15 kilómetros en la modalidad de salida masiva.