Menstruación agudiza la lesión de deportistas, según investigación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las lesiones generadas durante la menstruación de las deportistas pueden tardar hasta tres veces más en recuperarse con respecto a aquellas que se dan fuera del periodo menstrual, según reveló un seguimiento realizado en España a más de 30 futbolistas durante cuatro temporadas.

El estudio, titulado “Menstruación y Aparición de Lesiones: Estudio Observacional de Cuatro Temporadas en Futbolistas Femeninas de Élite”, fue encabezado por la doctora Eva Ferrer, especialista en medicina deportiva en el FC Barcelona y el Hospital Sant Joan de Déu,

Durante la investigación, se evaluó el desempeño de 33 jugadoras de élite a lo largo de cuatro temporadas, lapso en el que se analizaron un total de 852 ciclos menstruales, durante los cuales se registraron un total de 80 lesiones, más de la mitad musculares, seguidas de ligamentarias y tendinosas.

Si bien la incidencia de lesiones no muestra una diferencia significativa entre la menstruación y el resto de días, el tiempo de convalecencia se disparó de 204 a 684 días por cada mil horas de exposición cuando ocurren durante el periodo de sangrado de la mujer.

Aunque la investigación no indica una causa concluyente a esta incidencia al no ser el objeto del estudio, existe evidencia de que los niveles bajos de estrógeno durante la menstruación reducen la reparación muscular, además de aumentar tanto la fatiga, como el dolor y el sueño, factores que alteran el control neuromuscular.

Asimismo, la pérdida de hierro reduce la resistencia y retrasa la recuperación del cuerpo, sin contar con las alteraciones hormonales.

Dicho estudio abre la puerta a explorar más a detalle el tema a un universo mayor de deportistas de otras disciplinas, lo que potencialmente ayudaría a determinar cargas de trabajo y ejecutar medidas preventivas para evitar que las mujeres se lesionen durante la menstruación.