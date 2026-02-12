Extorsión en el futbol americano de Puebla: intimidan y expulsan a Arcángeles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directiva del equipo Arcángeles de Puebla denunció una intervención arbitraria e intimidatoria por parte de la nueva administración –que encabezan Francisco Orozco, Michael MacDougall y Alberto Lacarra— de la Liga de Futbol Americano (LFA) para sacarlos del circuito y dejarlos fuera de la temporada 2026 pese a haber pagado 2.3 millones de pesos que la liga les exigió y por no haber cedido el 90% de sus acciones a un nuevo inversionista.

Luego de que la LFA —que hoy se encuentra en un proceso de reestructuración por la llegada de un fondo extranjero de inversión— dio a conocer el calendario de partidos, la directiva de Arcángeles descubrió que no fueron considerados, razón por la cual emprenderán acciones en los tribunales para lo que consideran un acto ilegal que violenta sus intereses.

“Es evidente que esta determinación se adoptó de manera desconsiderada, desproporcionada, injusta, arbitraria y unilateral sin importar que con ello se comprometa la continuidad del futbol americano profesional en Puebla y se afecten de manera gravosa los intereses propios y de terceras personas relacionados con la planeación, preparación y desarrollo de la temporada 2026”, aseguró Cuauhtémoc Romero Bedolla, presidente de Arcángeles de Puebla.

Romero Bedolla informó que entre jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y operativo alrededor de 80 familias se verán afectadas.

Tras arrastrar por años una serie de adeudos a proveedores y prestadores de servicios con Alejandro Jaimes como comisionado y Francisco Orozco como presidente, la LFA entró en un proceso de reestructuración con la llegada del grupo de inversión llamado Global Sports Capital Partners (GSCP), fondo estadunidense encabezado por Michael MacDougall, quien asumió el control como CEO del circuito en la ahora llamada “LFA 2.0” con el compromiso de inyectar 100 millones de dólares en los siguientes siete años.

La directiva de Arcángeles señala que, tras haber sido excluidos del draft, la nueva dirigencia de la LFA les solicitó un pago para regularizar un adeudo pendiente por 2.3 millones de pesos. Si no cumplían perderían los derechos como socios de la Liga, pero además les exigieron la cesión del 50% de la participación en la franquicia a un accionista designado por GSCP que después se incrementó hasta el 90%.

“En estas negociaciones, Arcángeles recibió nuevas presiones por parte de Alberto Lacarra para que el equipo pudiera participar en la temporada 2026, así como la negativa a aceptar cualquier liquidación si no se hacía antes la cesión gratuita del 90% de las acciones a un inversionista designado por el Fondo.

“El jueves 29 de enero de 2026, Francisco Orozco, presidente del Consejo de Dueños de la LFA, nos comunicó que si Arcángeles pagaba el viernes 30 de enero antes del medio día la cantidad de 2 millones 300 mil pesos, el conflicto quedaría resuelto y el equipo podría participar en la temporada 2026. En atención a ello, se realizó el pago en las condiciones exigidas cumpliéndose así la totalidad de lo requerido (…) no obstante, el mismo viernes por la noche se nos comentó vía telefónica que, pese haber cumplido lo exigido, para que Arcángeles pudiera ser incluido en el calendario, debía incorporar a un socio designado por el Fondo. En ese sentido, Arcángeles quedó en espera de las propuestas del mencionado socio.

“El 4 de febrero de este año, sin mediar propuesta, la antigua LFA envió por la tarde un nuevo comunicado mediante el cual nos informa su decisión de desconocer el pago realizado el viernes 30 de enero a solicitud de su presidente, a pesar de ser parte de una regularización pedida por el Fondo y conciliada con la LFA, así como de quedarse con todos los pagos realizados por Arcángeles”, informó el equipo en un comunicado.

De esta manera se procedió a excluir a los Arcángeles de Puebla oficializando su salida este jueves 12 de febrero, decisión que tiene como objetivo reasignar esa plaza a otro grupo empresarial para 2027.

“Esto sólo puede deberse a la avaricia, la falta de sentido común, de profesionalismo y de sensibilidad de sus representantes, lo que anticipa un escenario catastrófico para los demás equipos y el futbol americano profesional en México al no haber impedimento alguno para que lo ocurrido a Arcángeles lo repliquen en perjuicio de los inversionistas mexicanos que son dueños de las otras franquicias (…) no lograron arrebatarnos el control del equipo. Sin embargo, buscan apropiarse de la plaza con la intención de regresar a Puebla en 2027, ignorando el trabajo, la historia y el esfuerzo ya construido”, indica el mismo comunicado.