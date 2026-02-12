Regina Martínez hace historia con su debut olímpico en esquí de fondo (Video)

Regina Martínez se convierte en la primera mujer mexicana de la historia que compite en el esquí de fondo de Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: @conadeoficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Regina Martinez se convirtió en la primera mexicana en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno en la disciplina de esquí de fondo, tras concluir en el lugar 108 en la prueba de 10 kilómetros estilo libre.

¡LA POSTAL DEL DÍA! uD83EuDD29??



Regina Martínez se convierte en la primera mexicana en competir oficialmente en la prueba de 10km del cross country en unos Juegos Olímpicos de Invierno y la fraternidad con todas las demás competidoras nos deja una imagen que será difícil de olvidar… pic.twitter.com/KaB6afOmLw — Claro Sports (@ClaroSports) February 12, 2026

Martínez Lorenzo cruzó la meta con un registro de 34 minutos, 05 segundos y 4 décimas para completar su debut olímpico tras apenas cinco años de incursionar en el esquí nórdico.

La medalla de oro fue para la sueca Frida Karlsson, con un tiempo de 22:49.2, y quien sumó su segundo metal dorado, luego de coronarse en la prueba de esquiatlón. La plata fue para Ebba Andersson, también de Suecia, mientras que el bronce le correspondió a la estadounidense Jessie Diggins.

Regina Martínez inició su trayectoria en el esquí de fondo en principio como un pasatiempo para liberar el estrés derivado de sus estudios de medicina en la Universidad de Minnesota, para después ingresar al alto rendimiento al mismo tiempo que cumplía con su residencia médica en Florida, bajo la especialidad de urgencias.

“NADA ES IMPOSIBLE. QUE ESTO SIRVA DE EJEMPLO” uD83CuDDF2uD83CuDDFD??uD83DuDC4F



Regina Martínez habló EN EXCLUSIVA con Claro Sports tras hacer historia en Milano Cortina 2026, al convertirse en la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno.



¡ORGULLO!uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/QEyGs8CIau — Claro Sports (@ClaroSports) February 12, 2026

Desde entonces, Martínez ha solventado casi la totalidad de sus gastos derivados tanto de la preparación como de su asistencia a competencias con el objetivo de clasificar a unos Juegos Olímpicos de Invierno.