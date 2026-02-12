Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina
Regina Martínez hace historia con su debut olímpico en esquí de fondo (Video)Tras concluir en el lugar 108 en la prueba de 10 kilómetros estilo libre, se convirtió en la primera mexicana en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Regina Martinez se convirtió en la primera mexicana en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno en la disciplina de esquí de fondo, tras concluir en el lugar 108 en la prueba de 10 kilómetros estilo libre.
Martínez Lorenzo cruzó la meta con un registro de 34 minutos, 05 segundos y 4 décimas para completar su debut olímpico tras apenas cinco años de incursionar en el esquí nórdico.
La medalla de oro fue para la sueca Frida Karlsson, con un tiempo de 22:49.2, y quien sumó su segundo metal dorado, luego de coronarse en la prueba de esquiatlón. La plata fue para Ebba Andersson, también de Suecia, mientras que el bronce le correspondió a la estadounidense Jessie Diggins.
Regina Martínez inició su trayectoria en el esquí de fondo en principio como un pasatiempo para liberar el estrés derivado de sus estudios de medicina en la Universidad de Minnesota, para después ingresar al alto rendimiento al mismo tiempo que cumplía con su residencia médica en Florida, bajo la especialidad de urgencias.
Desde entonces, Martínez ha solventado casi la totalidad de sus gastos derivados tanto de la preparación como de su asistencia a competencias con el objetivo de clasificar a unos Juegos Olímpicos de Invierno.