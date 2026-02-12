Sarah Schleper hace historia al competir en Milano-Cortina 2026 (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con su aparición en Milano-Cortina 2026, la mexicana Sarah Schleper se convirtió en la primera esquiadora de la historia en participar en siete Juegos Olímpicos, además de ser, con casi 47 años, la de mayor edad en competir en una edición de la justa invernal, además de hacerlo en cuatro décadas diferentes.

— Claro Sports (@ClaroSports) February 12, 2026

Schleper se presentó como parte de la prueba Super G del esquí alpino en la pista Olimpia delle Tofane en Cortina d' Ampezzo, finalizando en el lugar 26, con un registro de 1:31:37 minutos, su mejor resultado desde que compite por México.

Oriunda de Colorado, en los Estados Unidos, Schleper inició su peregrinar olímpico en la edición de Nagano 1998 y continuó representando a su país natal en Salt Lake City 2002, Torino 2006 y Vancouver 2010.

Tras una pausa en su carrera, se casó con el entrenador mexicano Federico Gaxiola, situación que le permitió adquirir la nacionalidad y retomar los esquís bajo la bandera de México en los Juegos de Pyeongchang 2018, Beijing 2022 y ahora en Milano-Cortina 2026.

La medalla de oro fue para la italiana Federica Brignone, seguida de Romane Miradoli, de Francia, y la austriaca Cornelia Huetter, en una competencia marcada por su dificultad y que vio a 17 esquiadoras no finalizar su descenso.