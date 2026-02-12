Ucraniano Heraskevych, fuera de los Juegos por usar un casco vetado en homenaje a caídos en guerra

El ucraniano Vladyslav Heraskevych en la zona de mete durante un entrenamiento del skeleton masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno, el martes 10 de febrero de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia. Foto: AP

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — El ucraniano Vladyslav Heraskevych, piloto de skeleton y probable aspirante a medalla en los Juegos de Milán-Cortina, no pudo competir el jueves tras rechazar una petición de última hora del Comité Olímpico Internacional para que no usara un casco que rinde homenaje a más de 20 atletas y entrenadores muertos en la guerra de su país con Rusia.

La decisión se tomó aproximadamente 45 minutos antes del inicio de la competencia y puso fin a una saga de tres días en la que Heraskevych sabía que se arriesgaba a ser apartado de los Juegos por llevar el casco, que, según el COI, infringe las normas que prohíben hacer declaraciones en el terreno de juego.

La Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) indicó que su decisión de usar el casco era “incompatible con la Carta Olímpica y las Directrices sobre la Expresión de los Atletas”. Lo llevó durante los entrenamientos, pero el COI le pidió que utilizara un casco diferente en las carreras. Ofreció concesiones, como llevar un brazalete negro o permitirle exhibir el casco una vez que estuviera fuera del hielo.

Creo, profundamente, que la IBSF y el COI entienden que no estoy violando ninguna norma”, manifestó Heraskevych.

“Además, diría que es doloroso que realmente parezca discriminación porque muchos atletas ya se estaban expresando. ... No enfrentaron lo mismo. Así que, de repente, únicamente el atleta ucraniano en estos Juegos Olímpicos será descalificado por el casco”.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, que tenía previsto estar en Cortina d’Ampezzo para presenciar el esquí alpino, fue en cambio al centro de deslizamiento para reunirse con Heraskevych. La dirigente estaba en la parte alta de la pista cuando él llegó alrededor de las 8:15 de la mañana y se reunieron en privado. Tras unos 10 minutos, Coventry no logró cambiar la postura de Heraskevych.

“No encontramos un punto en común en este sentido”, dijo Heraskevych.

Después de la reunión, las lágrimas rodaron por el rostro de Coventry. La campeona olímpica de natación dejó claro que quería un desenlace distinto, y el COI señaló que la decisión se tomó con pesar.

“Como todos han visto en los últimos días, hemos permitido que Vladyslav use su casco en los entrenamientos”, dijo Coventry. “Nadie, nadie, especialmente yo, está en desacuerdo con el mensaje. El mensaje es poderoso. Es un mensaje de recuerdo. Es un mensaje de memoria y nadie está en desacuerdo con eso. El desafío al que nos enfrentamos es que queríamos pedir o encontrar una solución solo para el terreno de juego”.

Coventry y Heraskevych coincidieron en que el casco tampoco se ve con claridad durante las carreras, dado que los competidores bajan por el canal helado a alrededor de 120 km/h (75 mph). Eso, esperaba el COI, era la ventana para un compromiso. Heraskevych no cedió.

“Lamentablemente, no hemos podido llegar a esa solución”, afirmó Coventry. “De verdad quería verlo competir hoy. Ha sido una mañana emotiva”.

Heraskevych dijo que apelaría ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, pero la carrera prosiguió sin él.

Las dos primeras mangas se disputarán el jueves y las dos últimas serán el viernes. Independientemente de lo que diga el TAS, si es que dice algo, su oportunidad de competir en estos Juegos ya se perdió. El COI le permite conservar su acreditación, lo que significa que puede permanecer en los Juegos Olímpicos como atleta, pero no como competidor.

Aproximadamente una docena de atletas rusos están autorizados a competir en los Juegos Olímpicos como individuos neutrales, junto con siete bielorrusos. No se les permite competir bajo su bandera nacional ni con su himno. Heraskevych se ha pronunciado varias veces sobre por qué cree que no deberían estar en los Juegos Olímpicos y sostuvo que la decisión del COI “le sigue el juego a la propaganda rusa”.

La decisión provocó una condena inmediata de funcionarios en Ucrania y de algunos atletas.

“El deporte no debería significar amnesia, y el movimiento olímpico debería ayudar a detener las guerras, no jugar a favor de los agresores”, escribió en redes sociales el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. “Lamentablemente, la decisión del Comité Olímpico Internacional de descalificar al corredor ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych dice lo contrario”.

“Descalificado. Creo que eso es suficiente para entender qué es realmente el COI moderno y cómo deshonra la idea del movimiento olímpico”, añadió en Instagram la esquiadora ucraniana Kateryna Kotsar. “Vladyslav Heraskevych, para nosotros y para todo el mundo, eres un campeón. Incluso sin haber salido”.

El COI se había puesto del lado del principal atleta de deslizamiento de Ucrania antes. Cuando mostró un cartel de “No war in Ukraine” (“No a la guerra en Ucrania”) después de su cuarta y última manga en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, el COI dijo que simplemente estaba pidiendo paz y no consideró que hubiera violado la carta olímpica.

Esta vez, Heraskevych dijo que cree que hay inconsistencias en la forma en que el COI decide qué declaraciones se permiten.

Entre las que citó: el patinador artístico estadounidense Maxim Naumov llevando una foto de sus difuntos padres —los ex campeones mundiales de parejas Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, que estuvieron entre las 67 personas muertas en un accidente aéreo el 29 de enero de 2025— al área de “kiss-and-cry” después de su actuación en Milán esta semana, y la decisión del atleta israelí de skeleton Jared Firestone de aparecer en la ceremonia de apertura con una kipá que llevaba los nombres de 11 atletas y entrenadores israelíes muertos en el ataque de 1972 durante los Juegos de Múnich.

“Un competidor literalmente colocó el recuerdo de los muertos sobre su cabeza para honrarlos”, escribió Heraskevych en Instagram. “Francamente, no entiendo cómo estos dos casos son fundamentalmente diferentes”.

Firestone dijo que admiraba a Heraskevych. “Creo que es un hombre con valores firmes”, comentó.

En Milán, el portavoz del COI Mark Adams dijo que si se permitiera a los atletas mostrar mensajes sin restricciones en el terreno de juego “eso llevaría a una situación caótica”.

“El deporte sin reglas no puede funcionar. ... Si no tenemos reglas, no tenemos deporte”, señaló Adams.

Heraskevych fue cuarto en el campeonato mundial el año pasado y estuvo entre los más rápidos en los entrenamientos previos a las carreras olímpicas. Una medalla estaba ciertamente al alcance, pero para Heraskevych, el casco importaba más.

“El Comité Olímpico Internacional destruyó nuestros sueños”, dijo Mykhailo Heraskevych, entrenador y padre del atleta. “No es justo”.