Allan Corona se presenta en el esquí de fondo en Milano-Cortina 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fondista mexicano Allan Corona concluyó su primera participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno, tras ubicarse en el sitio 105 en la prueba de los 10 kilómetros estilo libre en el esquí cross country de Milano-Cortina 2026.

Corona Rodríguez detuvo el cronómetro con un registro de 28 minutos, 33 segundos y 9 décimas, en prueba desarrollada en el Centro de Biatlón y Campo Traviesa Fabio Canal, en la localidad de Tesero, Italia.

Con este resultado, el tijuanense de 35 años de edad se convierte en el cuarto mexicano en competir en el esquí de fondo olímpico, sumándose a las actuaciones de Roberto Álvarez (1988 y 1992), Germán Madrazo (2018) y Jonathan Soto (2022).

¡MOMENTO IMBORRABLE! ??????



Con su actuación en Milano Cortina 2026, Allan Daniel Corona logra su primera experiencia en Juegos Olímpicos de Invierno, que lo convierte en el 5to. mexicano de la historia que compite en esquí de fondo.



??Lugar 105 con tiempo de 28:33.9 en 10 km. pic.twitter.com/Jbtixe5mY2 — CONADE (@conadeoficial) February 13, 2026

El oro fue para el noruego Johannes Hoesflot, quien obtuvo su tercer título en Milano-Cortina 2026, con tiempo de 20:36.2, seguido del francés Mathis Desloges, con 20:41.1, mientras que el bronce le correspondió al también noruego Einar Hedegart, con 20:50.2.

Tras practicar varios deportes, entre ellos el triatlón, Allan Corona decidió incursionar en el esquí de fondo después de instalarse en Noruega por cuestiones familiares durante la pandemia, iniciando así su etapa dentro del alto rendimiento en el deporte invernal.

Previo a su debut olímpico, Corona tiene en su palmarés dos participaciones en los Campeonatos Mundiales de Planica, Eslovenia, en 2023, así como en Trondheim, Noruega, en 2025.