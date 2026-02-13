Asociación Mexicana de Futbolistas anuncia su salida de FIFPro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFPro) anunció su salida de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro), organismo al que pertenecía desde 2018 y que representa a más de 70 sindicatos y 70 mil jugadores alrededor del mundo.

A través de un escueto comunicado compartido en sus redes sociales, la AMFPro, encabezada por Álvaro Ortiz, dio a conocer su decisión sin adelantar cuál será el siguiente paso del organismo en el terreno global.

“La Asociación Mexicana de Futbolistas ha decidido terminar la relación de afiliación / membresía en FIFPro debido a que, en la actualidad, no converge con sus objetivos y fines, agradeciendo los años que colaboramos en conjunto”, se lee en el comunicado.

“La AMFPro buscará internacionalmente la mejor opción para continuar trabajando en la protección y defensa de los derechos correspondiente a las y los futbolistas”, agrega el documento.

Dicho anuncio se da apenas dos días después de que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) también decidiera desligarse de FIFPro debido a la “absoluta falta de transparencia de FIFPro, además de su nula interlocución con instituciones de ámbito internacional, algo que perjudica a los y las futbolistas”, de acuerdo con el organismo.

En su declaración de intenciones, la AFE adelantó que buscará liderar la creación de un nuevo sindicato mundial de futbolistas con el objetivo de fortalecer la interlocución con operadores del deporte mundial, por lo que la salida de la AMFPro apunta hacia la misma dirección, en un movimiento al que se podrían sumar otros países en el corto plazo.

En noviembre de 2025, México y España, junto con otros 28 sindicatos alrededor del mundo se reunieron con FIFA sin la intervención de FIFPro, en una reunión que ya anticipaba la ruptura encaminada hacia un nuevo orden mundial de sindicatos.