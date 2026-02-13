Donovan Carrillo se despide de Milano-Cortina 2026 con música de Elvis Presley (Video)

El mexicano Donovan Carrillo besa el hielo después de competir en el programa libre masculino de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Foto: Francisco Seco / AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Donovan Carrillo concluyó su participación en Milano-Cortina 2026 tras presentar la rutina libre en el marco de la final individual varonil de patinaje artístico con música de Elvis Presley, en ejecución que le permitió llegar a 143.50 puntos, con los que se despidió de su segunda justa olímpica invernal en el lugar 22.

Al ritmo de “My Way”, “Jailhouse Rock” y “A little Less Conversation”, así como “Trouble” de Austin Butler, el mexicano totalizó 219.06 unidades al integrar los 75.56 puntos logrados durante el programa corto tres días atrás.

¡E X T R A O R D I N A R I O!??????@DonovanDCarr, con "My Way" de Elvis Presley, conquista la Milano Ice Skating Arena de Milano Cortina 2026 para ponerse primero de forma momentánea con 219.06 puntos... ¡ORGULLO NACIONAL!???? pic.twitter.com/DX1cPF04Yn — Claro Sports (@ClaroSports) February 13, 2026

Con este resultado, Carrillo igualó el lugar obtenido en Beijing 2022, donde finalizó con 218.13 unidades, menos de un punto abajo a lo conseguido en Milano-Cortina 2026, en lo que resultó casi una repetición a lo conseguido hace cuatro años.

Previo a su debut olímpico, el jalisciense fraguó su carrera con pocos apoyos y esfuerzos personales, pero tras su resultado en China, Carrillo comenzó a recibir el respaldo sostenido por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y otras instituciones, el cual le permitió mudarse a Canadá y cambiar de entrenador con el objetivo de dar un salto de calidad en su desempeño olímpico.

“Hay mucho aprendizaje de esta competencia, pero también sirve como un parteaguas en mi carrera deportiva porque se ve que hay un resultado después de dos años y medio de entrenamiento en Canadá”, argumentó Carrillo Suazo en entrevista para Claro Sports al término de su participación, donde señaló que por primera ocasión un mexicano aterrizó dos saltos cuádruples y otro par de triples en unos Juegos Olímpicos.

“Espero que las condiciones con las que estoy entrenando se logren mantener por parte de las instituciones y los patrocinadores que me están apoyando, porque creo que todavía tenemos mucho Donovan en el patinaje artístico y sería un honor y privilegio seguir representando a mi país en escenarios tan importantes como este”, agregó.

En la final, el patinador mexicano selló su mejor nota de la temporada, sin embargo, se quedó a casi nueve puntos de su marca histórica de 152.48 en la rutina libre y a 13.61 unidades de las 232.67 en la sumatoria con el programa corto, ambos máximos históricos obtenidos en el Campeonato Mundial de Montreal 2024.

“Hay muchos factores que no dependen de mí, como la parte del financiamiento, pero si todo sale de acuerdo al plan y se logran tener las condiciones, me encantaría tener ese acompañamiento y seguir descubriendo hasta dónde podemos llegar en el patinaje artístico mexicano”, concluyó Carrillo respecto a su posible participación en la siguiente justa olímpica invernal.