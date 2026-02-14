El mexicano Lasse Gaxiola completa hazaña de Sarah Schleper en Milano-Cortina 2026

El mexicano Lasse Gaxiola recorre la pista a toda velocidad durante una carrera de esquí alpino, eslalon gigante masculino, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Bormio, Italia. Foto: John Locher / AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El esquiador mexicano Lasse Gaxiola se presentó por primera ocasión en unos Juegos Olímpicos de Invierno y de paso se convirtió en la pieza que faltaba para que su mamá, Sarah Schleper, completara su triada histórica en Milano-Cortina 2026.

Con apenas 18 años, Gaxiola compitió en la prueba de slalom gigante para convertirse junto a Schleper en la primera dupla madre e hijo de la historia que compite en la misma edición de unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Hace apenas un par de días, la mexicoamericana escribió su nombre en los registros históricos del olimpismo invernal como la primera esquiadora alpina de todos los tiempos en participar en siete Juegos Olímpicos, además de ser, con casi 47 años, la de mayor edad en competir en una edición de la justa invernal en cuatro décadas diferentes.

En su debut, Gaxiola concluyó en la posición 53, con un registro acumulado de 2:48.08 minutos en sus dos descensos como parte de la competición desarrollada en la pista Stelvio enclavada en el Monte Vallecetta, para convertirse al mismo tiempo en el decimosexto esquiador mexicano que participa en unos Juegos Olímpicas de Invierno, obteniendo su clasificación apenas tres semanas antes del inicio de Milano-Cortina 2026.

Asimismo, Gaxiola fue parte de una competencia sin precedentes dentro de la justa en la que por primera ocasión Brasil obtuvo una medalla olímpica de invierno por conducto de Lucas Pinheiro, quien subió a lo más alto del podio, flanqueado por los suizos Marco Odermatt y Loic Meillard.

Lasse, llamado así por el multimedallista olímpico noruego de esquí alpino Lasse Kjus, es fruto de la relación entre Sarah Schleper y el entrenador mexicano Federico Gaxiola, heredando el gusto de sus padres por este deporte.